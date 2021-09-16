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16 Eylül 2021 tarihli 'HSK' kararı Resmi Gazetede yayımlandı

16 Eylül 2021 tarihli 'HSK' kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
16 Eylül 2021 00:59
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16 Eylül 2021 tarihli 'HSK' kararı Resmi Gazetede yayımlandı

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Birinci dereceye yükselmiş olup 3-1.08.2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi Tutulacak olan adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı Hakimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmişin.

Ağustos 202 i döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek ulanlar listeye dahil edilmemişin.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu üstede adlanın göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureli ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

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