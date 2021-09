Kalacak yer bulamayan öğrenciler kayıt dondurmaya başladı

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla beraber öğrencilerin barınma telaşı sürüyor. Pandemi süreci ile birlikte ülke genelinde ev kirası ve yurt fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Kiraların ülke genelindeki yıllık artış oranı %34,6... Bütçelerine uygun kalacak yer bulamayan öğrenciler ve aileleri uygulanan zamlardan dolayı tepkili... Üniversitelerin herhangi bir bölümüne yerleşen adaylar son günlerde ya kayıt yapmaktan vazgeçiyor ya da kayıtlarını donduruyor. Meslek yüksek öğrencileri başta olmak üzere ülkenin farklı yerlerinden öğrenciler üniversiteye gidip önce kayıt yaptırıyor ardından ekonomik şartların biraz daha düzelmesi ve pandemi belirsizliğin ortadan kalkması sonrası eğitimlerine devam edeceklerini ifade ediyor. Bu sene YKS'de ilk yerleştirmelerde toplam 13 bin 18 gözde kontenjan boş kalmıştı. Kayıt dondurmalar da bunun üstüne eklenince üniversite yönetimleri kara kara düşünüyor.

"BİR SENE PARA BİRİKTİRECEĞİM"

İstanbul'da yaşayan ve Bursa'da üniversite kazanan Rukiye K. "Ailemle beraber Bursa'da emlakçıları tek tek gezdik. En ucuza 1+0 bir yer bulduk. Kirası 2.000 TL... Emlak, depozito ve bir aylık kira derken fiyat 6 bin TL'ye çıktı. Ev düzmek ise ayrı bir sorun. Eşyalarıyla beraber hesaplayınca o ücret 25-30 binleri buldu. Onlar da ikinci el eşyalar. Yurtlara bakalım dedik orası daha pahalıydı. Bismillah derken o fiyatlar karşısında çaresiz kaldık. Kara kara düşünüyoruz. Kaydı yaptık dondurup eve döndük. Bir sene çalışıp para biriktireceğim" dedi.

"KAZANDIM AMA SEVİNÇ GİTTİ"

Kırşehir'den İstanbul'a giden Mehmet Ç. ise "Uzun süredir YKS'ye çalışıyordum. Harita Mühendisliğini kazandım ama İstanbul'da yurt ve ev fiyatlarını görünce bütün heyecanım gitti. KYK bana çıkmadı ve özel yurt ve evler ise ateş pahası. Muhtemelen kaydımı donduracağım" ifadelerini kullandı.

DR. VAHDET ÖZKOÇAK: SAYI DAHA DA ARTABİLİR

Öğretim Elemanları Sendikası Başkanı (ÖGESEN) Dr. Vahdet Özkoçak 'kayıt dondurmada rakamlar yukarı çıkabilir' ikazında bulundu. Sorularımızı cevaplayan Özkoçak şunları söyledi: Her ile üniversite doğru ama yurt olayında öğrenci sayısı ile doğru orantılı olmadı. Yurtlar için sayısal verilere de bakmak gerekir. 1,2 milyon öğrenci sayısından yaklaşık 9 milyon öğrenciye çıktık. Bu gözden kaçıyor. Hemen her alanda yapılması gerekenlerin maalesef yola çıkılmadan önce değil, yola çıkılınca yapıyor olmamız ülkemizin en büyük sıkıntılarından. Hükümet elinden geleni yapmaya çalıştı ancak yeterli olmadı. Süreç dinamik olduğu için de salgın döneminde atılan bu adımlar yeterli kalmadı. Aksine özel yurtlar kapandı ve ev sahiplerinin bazıları da kira artışı yaptı. Devlet her alanda olduğu gibi gençlerin barınma problemine de çözüm üretmeli. Atıl durumda olan devlet binaları ve lojmanlar yarından tezi yok yurtlara dönüştürülmeli. Unutmayalım yurt eksikliği FETÖ'ye yaramıştı. Hadisenin çözümü için hem ev sahiplerine hem de hükümete büyük görevler düşüyor.

Bir diğer önemli olay ise kayıt dondurma... Bu olayın altında ekonomik durumlar ve koronavirüs etkisi de var. Salgın döneminde alınan tedbirler yeterli görülmedi. Hem akademisyen hem öğrenci hem de velilerle sürekli temas halindeyim. Barınma sorunu ve salgın tedbirlere güvenilmemesi kayıt dondurmaları artırdı. Rakamlar daha da yukarı çıkabilir. YÖK'e bu konuda çağrı yapıyorum: Kayıt dondurma konusunun altında yatan sebepleri etraflıca irdelemeli. Yeni YÖK yönetiminin yükü ağır onun da farkındayız. Çünkü eski yönetim anlayışı sürekli 'yola çıkınca sıkıntılara çözüm bulma' temelli idi...

AĞAOĞLU: KURALINA UYULMUYOR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Yurt ücretleri bir kurala göre artırılmalı. TEFE-TÜFE toplanıp ikiye bölünüp yüzde 5 eklenmeli. 1.000 liralık yurt, bir sonraki yıl hesabına göre ortalama 1.200 olmalı. Buna uyan hemen hemen kimse yok. Öğrenciler bu tablo karşısında çaresiz kalınca kayıt dondurmaya yönelir zaten... Burada öğrencilere bir uyarıda da bulunmak gerekir. Ev tutanlar da mutlaka kira kontratına 'Pandemi veya başka nedenlerden dolayı kamu otoritesi kapanma gerçekleştirirse bu sözleşme o ayın sonunda feshedilir' maddesi ekleyin" dedi.

EMLAKÇILAR ODASI: ALTERNATİFLERE BAKIN, BİR YILINIZ GİTMESİN

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Fiyatların bayağı yükseldiği kesinlikle doğru. Öğrenciler kayıt dondurmamalı, Beşiktaş değil alternatif ilçelere yönelmeli, İstanbul'un ulaşım ağı geniş... Mega şehirde okumanın bir karşılığı olacak. Bir evi, iki veya üç kişi paylaşınca yükleri biraz daha hafifliyor. Yıllık kira artışlarında İstanbul zirvede değil beşinci sırada bu unutulmamalı" dedi.

Sahte ilanlar konusunda da ikazlarda bulunan Aşa "İstanbul'un göbeğinde düşük rakamla yazılan yerlere dikkat edin. Evi önce gidin görün. İnternet üzerinden görsellere kanıp para göndermeyin. Bir evi 22 kişiye satan kişiyle karşılaştım" dedi.

MAHMUT ÖZAY