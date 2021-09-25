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Okullarda 'ek kaynak' istismarı: 1200 TLye ek kaynak mı olur?

Yüz yüze eğitimin başlaması ile çocuğu okula giden her ailenin dilinde şu günlerde 'ek kaynak' var. Öğrencilere ek kitap listeleri verilmeye başladı. Veliler ek külfetten, öğretmenler kitapların yetersizliğinden şikayetçi...

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 25 Eylül 2021 07:30
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Okullarda 'ek kaynak' istismarı: 1200 TLye ek kaynak mı olur?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara 'yardımcı kaynak' yasağı getirdi ama sıkıntı bir türlü çözülemiyor. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğretmenlerden ek kitap listeleri gelmeye başladı. Neredeyse her ders için istenen kaynak kitapların fiyatları cep yakıyor. Her öğrenci için ortalama 400 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bazı okulların yayın kuruluşu ve kırtasiye ismini vererek velileri kitap almaya zorlaması ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

Veliler ek külfetten, öğretmenler kitapların yetersizliğinden şikayetçi... Öğretmenler 'bir mecburiyetiniz yok ama almanız çocuğunuzun eğitimi için önemli' ikazında bulunuyor. Kitap almayı reddeden bazı veliler ödevlerin bu kitaplardan verildiğini ifade ederek mecbur kaldıklarını ifade ediyor. Şu günlerde çocuğu okula giden her ailenin dilinde olan hadiseyi etraflıca ele aldık.

VELİLER: MECBUR KALIYORUZ

Halis Kulat "MEB'in 'Proje Okulu'nda 6. sınıfa giden bir oğlum var. Eğitim-öğretim yılı başında ders kitapları ücretsiz olarak verildi. Ancak okul açılmadan gruplarda yardımcı kitaplar paylaşıldı. Öğretmenlerden, ders kitaplarının yetersiz olduğunu duymak çok acı. Matematik, fen bilimleri, Türkçe ve hemen hemen her dersten paylaşılan yardımcı kitapları temin ettik. Kitapların ortalama fiyatı 75 lira civarındaydı. Asıl vahim tablo, haftada 7 saat olan İngilizce dersinde karşımıza çıktı. Öğretmenimiz, kitap ismini verdi ve dersin yıl boyu buradan işleneceğini söyledi. Ve o kitap koca İstanbul'da sadece bir kitabevinde satılıyor. Ücreti de 1.200 lira... Sahaftan ya da başka bir kitabevinden almaya kalksanız bulamıyorsunuz, çünkü kitap her yıl değiştiriliyor. Haliyle bir önceki yıllardan sahafa düşen kitaplar fayda sağlamıyor. Kitap ile birlikte internetten ders ve tekrar yapmak için bir şifre verileceği söylendi. Ancak o şifre de henüz ortada yok" diye konuştu.

Mehmet Kiraz "Geçen sene olduğu gibi bu sene de okulun başlamasıyla kaynak kitap listeleri verilmeye başladı. Maddi durumum iyi olmadığı için alamayacağımı ifade ettim. Bir yerden sonra çocuk derslerinden geri kalmasın diye mecbur alıyorsun. Öğretmen 'kitabı almak zorunda değilsiniz' diyor ama köşeye sıkışıyorsun" dedi.

Meltem Taşlı "Çocuklarımın derslerini, konularını yakından takip etmeye çalışıyorum. Ücretsiz verilen ders kitaplarında konu anlatımları ve içerik yetersiz. Öğretmenler kaynak kitap aldırmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

ÖĞRETMEN: İSTEMEDİM 'BAŞARISIZ' DEDİLER

Kübra A. "Geçen sene ek kitap istemediğim için okulda başarısız öğretmen ilan edildim. Bu sene veliler kendileri talepte bulundu. Toplantı yaptık, 30 ailenin 25'i 'kaynak kitap alalım' dediler. Bazı kitaplar gerçekten o kadar yetersiz ki biz öğretmenler olarak bile işlerken sıkılıyoruz. Bizde sınav kültürü var. Özel okul öğrencisiyle yarışıyoruz. Kalite ortada. Gerçeklere kulak tıkayamayız" dedi.

Muzaffer Y. "Değişik bir veli profili var. Öğretmen kaynak istemese ilgisiz ve başarısız olarak görülüyor, kaynak istese soyguncu oluyor. Her bir veli kendi isteğine göre davranılsın istiyor ama 25-30 veliyi ortak bir noktada buluşturmak imkansız. Aldırsan dert, aldırmasan dert..." ifadelerini kullandı.

KIRTASİYE: SİPARİŞ YETİŞMİYOR

İstanbul Bağcılar'da kırtasiyecilik yapan Selim Kızıl "Her sene bu günlerde tek işimiz kaynak kitap satmak. Siparişlere ara ara yetişemiyoruz. Öğretmenler gönderiyor biz de çocukların ihtiyacını buluyoruz" dedi.

MEB KİTAPLARI YETERSİZ, YENİDEN REVİZE EDİLMELİ

Doç. Dr. Selman Tunay Kamer "Her yıl yaşanan bir döngü var. MEB sınavlara hazırlık ile ilgili kaynaklar da hazırlıyor ama bunun yeterli olmadığı ek kaynaklara olan rağbetten anlaşılıyor. Bunun en güzel çözümü Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi MEB'deki birimlerin bir araya gelerek öğrenciye ne öğretilmek istendiği ve sınav içeriğinin ne olması gerektiği konularını ele alıp ders kitaplarının buna göre hazırlanmasıdır. Yani kurumların eş güdüm içerisinde çalışması daha çok verim alınmasını ve ekonomik anlamda bir kaynak israfının önlemesini sağlayacak. Ders kitaplarının anlatım ve bilgi aktarımı açısından yeterli olmasına rağmen ölçme ve değerlendirme açısından yeterli olmadığı bilinmektedir. Örneğin matematik dersleri problem çözerek bilgilerin daha çok pekişeceği bir ders olarak düşünüldüğünde ders kitaplarında yeteri kadar alıştırma/pekiştirme sorularına yer verilmemektedir. Ders kitapların kullanıma dair her yıl sonunda öğretmenlerden alınan görüşlerin daha dikkatli bir şekilde incelenmesi ve elde edilecek bilgiler göre ders kitaplarının yeniden revize edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

MAHMUT ÖZAY

#ek kaynak# istismar

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