Bakanlıkta ilk mescidi o açmıştı

Yol arkadaşları, Hakk'ın rahmetine kavuşan Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden Oğuzhan Asiltürk'ü Yeni Şafak'a anlattı. TBMM eski Başkan vekili Yasin Hatipoğlu, "Allah bizi Oğuzhan'la haşreylesin" derken Saadet Partili Lütfi Yalman, "İçişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye'de bakanlıklarda ilk mescidi açan isimdi" ifadelerini kullandı. İşte yıllarca birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarının anlatımıyla Oğuzhan Asiltürk...



MEMLEKETİ ÇOK İYİ TANIRDI

10. DİYANET İŞLERİ BAŞKANI LÜTFİ DOĞAN: Allah makamını cennet eylesin. Çok kabiliyetli bir kardeşimizdi. Hizmetleri çok büyük oldu. Rabbim, onu da bizi de Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eylesin. 1973 yılında ben Erzurum Senatörü seçildim. Oğuzhan Bey de milletvekili ve ardından İçişleri Bakanı olmuştu. Bakanlığı da örnek olacak bir güzellikteydi. Memleketimizin ahvalini bilen, çok iyi tanıyan kabiliyetli bir kardeşimizdi.



İZ BIRAKAN BİR İSİMDİ

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: Oğuzhan Bey ile uzun yıllar birlikte çalıştık. İz bırakan bir siyasi hareketin iz bırakan önemli isimlerinden biriydi. Türkiye siyasetinde önemli izleri ve etkileri olan Milli Görüş Hareketi'nin öncülerindendi. Zor zamanlarda yola çıkmış olan inançlı ve kararlı bir ekibin içerisinde ve önünde olanlardan birisiydi. Çok zor zamanlara şahitlik ettiler. Partiler kapandı, darbeler oldu, cezaevleri gördüler. Bütün bu süreçlerin hepsinde Oğuzhan Bey kararlılıkla ve inançla kaya gibi duranlardan birisiydi. Bu özellikleriyle öncü tabirini hak etmiş bir isimdir. Oğuzhan Bey'i tanıyan herkes bilir; en önemli özelliklerinden biri de kararlı duruşundan hiç taviz vermemesidir. Herhangi bir konuda bir fikri varsa en zor şartlarda ve en önemli ortamlarda bile bu fikrini dile getirir, sonuna kadar müdafaa eder, doğru bildiği için ısrar ederdi. Eğitim çalışmalarıyla davanın genç nesillere aktarılması adına çok emekleri oldu. Oğuzhan Bey siyasi hayatı boyunca İslami hassasiyetlerinden hiç taviz vermeden yaşamış, sade ve gösterişsiz bir hayat yaşamayı tercih etmiştir.



ALLAH NEYE RAZI İSE BEN ORADA OLACAĞIM

SAADET PARTİSİ GİK ÜYESİ LÜTFİ YALMAN: Hayatı Kur'an'la geçti. Ne zaman odasına girsem elinde ya Kur'an ya da tefsir olurdu, hakiki ve samimi bir Müslümandı. İçişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye'de bakanlıklarda ilk mescit açan isimdi Oğuzhan Asiltürk. O, her şart ve koşulda rahmetli Erbakan hocamızın izinde ve yolunda oldu. En son 1,5 ay önce görüştük; "Ben Allah'a ahd ettim, Allah'ın razı olduğu yerin dışında bulunmayacağım, Allah neye ki razı, ben onun için mücadele edeceğim" demişti.

Davamız Müslümanca yaşamak

SAADET PARTİSİ GİK ÜYESİ ABDULLAH SEVİM: En büyük özelliği Müslümanca yaşam üzerine titizlikle çalışırdı. Yanlışları gördüğü zaman doğrudan müdahale ederdi. İstanbul'da kendisine "Biz ne istiyoruz?" diye soranlara, "Müslümanca yaşamak istiyoruz kardeşim" derdi.

DEVLET ESKİ BAKANI HASAN AKSAY: Oğuzhan Bey bizim ilk Ankara il Başkanımız oldu. O günden beri birlikte yol yürüdük. Kararlıydı, yapacağım dediği zaman yapardı.

Bizim pusulamızdı

SAADET PARTİSİ GENEL İDARE KURULU ÜYESİ MUHİTTİN YILDIRIM: Oğuzhan Asiltürk abimiz, bizim pusulamızdı. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca bana 'Oğuzhan Asiltürk'ün yanından sakın ayrılma' demişti.

TBMM ESKİ BAŞKANVEKİLİ YASİN HATİPOĞLU: Oğuzhan kadar davasına sadık, bağlı, insanları seven bir insan azdır. Allah Oğuzhan kardeşimizin makamını al-i eylesin.

Milli Görüş'ün ağabeyi

ASiltürk'ün vefatının ardından kabine üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile daha birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş'ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kıymetli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Oğuzhan Bey'in ben samimi, ihlaslı bir Müslüman olduğuna inanıyorum. Her yaptığı işte çok hassas davranan bir insandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sesiyle, tembihatlarıyla ve o tecrübesiyle, bilgisiyle, her temasımızda, her konuşmamızda nasihatleriyle hem devlet adamlığı hem millet adamlığı hem siyaset adamlığı anlayışını hep hissettirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da taziye mesajları paylaştı.

Namaz kılarken tanıştılar

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden olan ve siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yapan Asiltürk, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1935 yılında dünyaya geldi. Asiltürk, vefatına kadar birlikte yürüdüğü Necmettin Erbakan gibi İTÜ'de okudu. İnşaat Fakültesi mezunu Asiltürk'ün Erbakan ile tanışması da burada oldu. Erbakan'la İTÜ'de namaz kılarken tanışan Asiltürk, siyaset hayatına da Milli Nizam Partisi'yle başladı.

ZORLU SİYASİ MARATON

Siyasi yasaklarla da tanıştığı zorlu siyasi maratonunda ilk sınavı da burada verdi. Asiltürk, Erbakan ve arkadaşları ile birlikte 1972'de Milli Selamet Partisi'nin (MSP) kurucuları arasında yer aldı. MSP Genel Sekreterliği de yapan Asiltürk, Meclis'e ilk olarak 1973'te Ankara Milletvekili olarak girdi. 12 Eylül darbesi sonrasında MSP'ye kilit vurulurken cezaevine gönderilen isimlerdendi. Asiltürk, yola çıktığı arkadaşları arasında en uzun tutuklu kalan isim oldu. 1987'ye kadar siyasi yasağı devam etti. Yasakların kalkmasıyla Asiltürk, Erbakan'ın sağ kolu olarak Milli Görüş hareketinin 1991 ve 1995 seçimlerinde patlama yapan oluşumu Refah Partisi'nde yer aldı. Refah Partisi, kapatılınca devamı olan Fazilet Partisi'nde o da kapatılınca Saadet Partisi'nde önemli roller oynadı.

KIBRIS KABİNESİNDEN

Asiltürk, siyasetin en çetrefilli koalisyonlarından özel görüşmelerine kadar tüm alanlarda kilit görevler üstlendi. Asiltürk, Kıbrıs Barış Harekatı'na karar veren CHP-MSP koalisyonunda bakan olarak yer aldı. İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu. TBMM'de 14 ve 15. dönem Ankara; 19, 20 ve 21. dönem Malatya milletvekili olarak görev yaptı. Asiltürk, son dönemde de AK Parti ve Saadet Partisi arasında köprü görevi görüyordu.

AK Parti'den Saadet'e taziye ziyareti

Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından partiye gün boyu başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirildi. SP'ye bir taziye ziyareti de AK Parti'den yapıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, SP'ye yaptığı taziye ziyaretinde Asiltürk'ün ailesi ve Genel Başkan Karamollaoğlu'na taziyede bulundu.