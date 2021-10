Terörist İlham Ahmed, Batı'da protokolde ağırlanıyor

Başta Avrupa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerin Suriye Demokratik Konseyi Başkanı sıfatı ile muhatap kabul ettiği terörist İlham Ahmed'in Kandil'de 20 yıl kaldığı belirtildi. İlham Ahmed'i Kandil döneminden tanıyan eski PKK'lı Hoşeng Osi, gazetemize konuştu. Osi, "Onunla Kandil'de birçok kez görüştüm. İlham Ahmed halen tüm talimatları Cemil Bayık'tan alıyor ve örgütün talimatı olmadan hiçbir söz ve eylemin içerisinde olama'' dedi.

Kandil'de 20 yıl kalan terörist İlham Ahmed, Batı'da Suriye temsilcisi olarak ağırlanıyor

Terör örgütünü 20 yıl aktif olarak desteklediğini kaydeden Hoşeng Osi, "Halen ABD'de muhatap olarak kabul edilen sözde Suriye Demokratik Konseyi üyelerinin tamamı terör suçundan tutuklanmalı. Yıllardır çocuk kaçırma, siviller katliamlar ve insanlığa karşı suç işleyen bu kişiler azılı birer terörist. Hepsi suça karışmış ve işlediği suçlar sabit olan militanlar. Tüm istihbarat örgütleri bu kişileri tanıyor ve faaliyetlerini biliyor. Buna rağmen onlara siyasi temsilci muamelesi yapılması korkunç bir hata'' diye konuştu.

KANDİL'İN EMRİNDELER

Aslen Afrinli olan İlham Ahmed'in 20 yıl örgütte kaldığını anlatan Hoşeng Osi, "Ronahi" kod adlı Ahmed'in "Hezel" kod adlı kardeşi ile birlikte PKK'ya katıldığını belirtti. Osi, terör örgütü elebaşısının örgüt içerisindeki faaliyetlerini şu sözlerle anlattı: Kandil yönetimi onu bir dönem İran'a gönderdi. Orada eylemlere katıldı. Sonra kendi öz kız kardeşini bir başka militan ile ilişkisi var diye ihbar etti. Kardeşi ağır baskılara maruz kaldı. İlham Ahmed, Türkiye'de de birçok operasyona katıldı. Onunla ve diğer isimlerle Kandil'de görüştüm. Sadece İlham Ahmed değil şu an isimleri cilalanan birçok PKK'lı tıpkı onun işlediği suçların ortağı. Bu oyuna alet olan ülkeler her şeyi bildiği halde onların kanlı geçmişini görmezden geliyorlar. İlham Ahmed ve arkadaşları PKK'ya bağlı sadık kadrolar ve sadece örgütün emrindeler. Onların hangi pozisyonda olduklarına, nerede olduklarına ve ne söyleyeceklerine Kandil karar verir. PKK liderlerine sormadan tek kelime dahi edemezler. Şu an bu teröristler Amerika'da ve Washington Enstitüsü'de kadın ve çocuk haklarına dair konferans veriyorlar. Oysa yüzlerce kız çocuğunun kaçırılmasından, öldürülmesinden ve canlı kalkan olarak kullanılmasından bunlar sorumlu.

YILMAZ BİLGEN