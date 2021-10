Market ve pazarlardaki fiyat farkı esnafın gündeminde

Son günlerde gündemde olan marketlerin fahiş fiyat artışlarına yönelik tartışma ve denetimler sürerken, sebze meyve konusunda pazarcı esnafı da dip fiyattan sattıklarını ifade ettiler. Marketlerde satılan sebze meyvelerin, pazar yerlerine göre oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Zincir marketlerde 6,19 TL'ye satılan domatesin pazarda 3,50 TL, patatesin markette 3,95 TL pazarda ise 2 TL olduğu görüldü. Limon markette 7,95 TL'ye satılırken pazarda 5 TL, kabak markette 9,65 TL'ye satılırken pazarda 5 TL'ye alıcı buluyor. Kdz. Ereğli kapalı pazar yerinde üzümün fiyatı 5 ila 7,5 TL arası değişirken, şeftali 6 TL, mandalina 5 TL'den satılıyor.

"Sokağa çıkma yasağı olur diye kışlıklara yöneldiler"

Yıllardır pazarcılık yaptığını ifade eden pazarcı esnafı, fiyatların pazar yerinde uygun olduğunu ifade ederek, "Ürünlerimiz hem taze hem günlük, seçilmemiş ürünler, birince elden veriyoruz. Bu aralar işler yoğun, millet pandemi korkusu yaşıyor. Sokağa çıkma yasağı olur diye kışlıklara daha çok yöneldiler. Maliyetler yüksek ama dip fiyatlara satıyoruz. Bugün markete gitsen şu üzümü ve mandalinayı 10 liraya vermezler" dedi.

Maliyetlerin yükseldiğine vurgu yapan pazarcı esnafı Ramazan Kanca ise vatandaşların talebinin az olduğunu söyledi. Kanca açıklamasında şunları söyledi:

"Müşterinin her seferinde fiyatlardan dolayı serzenişte bulunmasından dolayı bir sıkıntı var. Bizim açımızdan baktığınız zaman fiyatlar afaki değil, normal. Marketler biraz afaki satabiliyor. Maliyetler fazlalaştı, malın kendi sermayesi kadar maliyetimiz oluyor. Doğal olarak fiyatlara da yansıyor. Vatandaşların talebi bu sene biraz az, geçen seneye nazaran."

Türkiye gündeminde sürekli sebze meyve üzerinde tartışmalar olduğunu ve diğer gıda malzemelerinin fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden Kdz. Ereğli Pazarcılar Esnafı ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Fehmi Taşkın marketlerin fahiş fiyatta sattığını söyledi. Başkan Taşkın, "Pazarlar, marketlere göre her zaman ucuzdur. Üzüm 5 TL, şeftali 6 TL, mandalina 3 kilo 10 TL; her şey ucuz. Patates, soğan 2-2,5 TL. Ona nazaran yine de pazarlar zayıf. Bunların başlıca sebebi kredi kartı olayı var. Gidiyorlar markete istedikleri gibi alışverişi yapıyorlar. Fiyata bakan yok, gündeme geldiği zaman pirinç, yağ, peçete olsun kimse fiyatını araştırmıyor. Ama sebze meyve gündemi var, diğer gıda malzemeleri konuşulmuyor. Herkesin ağzında pazar yerleri var. Etiketleri market fiyatları ile kıyaslayın, her şey ortada" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Son dönemde, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlarımız tarafından Bakanlığımıza iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, Ticaret İl Müdürlüklerimizce 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimler sürdürülmektedir" denildi.