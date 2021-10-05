Erdoğan talimat verdi... 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro geliyor

MEMUR SEN HEYETİ KÜLLİYE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere yönetin kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN DE YER ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlil Bakanı Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin sonuçları değerlendirilirken kamu görevlilerinin beklentileri ve kamu personel rejimine ilişkin başlıklar ele alındı.

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TEŞEKKÜR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde olumlu yaklaşımları ve sürece desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Toplu Sözleşme'nin kapsamının geniş tutulmasının önemine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin sonuçtan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

3600 EK GÖSTERGE BEKLENTİSİ

Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerini aktardı.

Yalçın öte yandan Toplu Sözleşme ikramiyesinin 400 TL'ye yükseltilmesinin sendika üyeliğine değer kattığını vurgulayarak bu kararla birlikte sendikalı olanlar ile olmayanlar arasındaki ayrımın ortaya konulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

ERDOĞAN'DAN ALİ YALÇIN VE BAKAN BİLGİN'E TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Toplu Sözleşme'in mutabakatla sonuçlanmasını değerli bulduğunu ifade ederek Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.

ERDOĞAN 3600 EK GÖSTERGE VE SÖZLEŞMELİLER İÇİN TALİMAT VERDİ

Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.

Ali Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı;

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüşme sonrası twitter hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

3600 EK GÖSTERGEYE ÖZEL TALİMAT

"---*Memur-Sen Heyeti Olarak Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan ile Görüştük, 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmeliler konusunun 2022 içinde çalışılıp tamamlanması kararımızın hayata geçmesi için gösterdikleri ilgi ve özel talimatlarından memnuniyet duyduk.

---* 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunuyla ilgili değişiklik ihtiyacını aktardık.4688,ILO normlarına uyarlansın istedik. Toplu Sözleşme sürecindeki özel ilgileri ve ihtiyaç duyduğumuzda kabulleri için Memur-Sen adına Sn.Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.

İşte o mesajlar;