Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmazken gece yarısı Resmi Gazete'nin yayınlanmasıyla görüşmenin içeriği de ortaya çıkmış oldu.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı imzalı karara göre, Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ile bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.

Görevden alınan isimler şöyle:

*Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen

*Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük

*Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş

BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SADECE BİR İSİM ATANDI

Görevden alınan iki başkan yardımcısının yerine sadece bir kişi atandı bu isim ise Taha Çakmak oldu. Prof. Dr. Yusuf Tuna ise Para Politikası Kurulu üyeliğine getirildi.

Taha Çakmak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nda Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Geçmişte TMSF ve BDDK yönetim kurullarında bulunan Prof. Dr. Yusuf Tuna ise son olarak Şekerbank'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak, Elazığ'da doğdu. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl boyunca THY'de çalıştı. Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

EN GÜÇLÜ İNSAN KAYNAKLARI LİDERİ ARAŞTIRMASINDA 8. OLDU

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı da yapan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi tarafından yapılan "En Güçlü 50 İK Lideri" araştırmasında 8. sırada yer aldı.