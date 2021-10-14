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Bakan Pakdemirli'den koyun ve keçi yetiştiricilerine müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün yine Mersin'den sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, çoban istihdamı desteğini de yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 13:54
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Bakan Pakdemirli'den koyun ve keçi yetiştiricilerine müjde

Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, Silifke ilçesi Atayurt Hal Kompleksi'nde düzenlenen "Makine Ekipman Parkı Projesi" programına katıldı.

Buradaki Yörük çadırına girip kadınlarla sohbet eden Pakdemirli'ye ayran ve sıkma ikram edildi.

Pakdemirli, daha sonra törende, "buğdayla koyun, gerisi oyun" sözünün kendi coğrafya ve kültürlerini en iyi ifade eden sözlerden biri olduğunu söyledi.

Anadolu'nun, buğdayın anavatanı olduğunu belirten Pakdemirli, "Koyun ve keçi de bu coğrafyanın kültürüdür, tadıdır, tuzudur. Bu coğrafyalar hayvancılığın etidir, sütüdür. Bizler de bu toprakların değerlerini korumaya, geliştirmeye dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğiz. Son 19 yılda sağladığımız destekler ve yeni projelerle küçükbaş sayımızda önemli artışlar sağladık. Bu dönemde, koyun sayımızı yüzde 80 artışla 45,2 milyon başa, keçi sayımızı yüzde 81 artışla 12,2 milyon başa, toplam küçükbaş hayvan sayımızı da yüzde 80 artışla 57,4 milyon başa çıkardık." dedi.

Son 3 yılda ise "2023 yılında her vatandaş için bir küçükbaş" hedefiyle önemli gelişme ivmesi yakaladıklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Toplam küçükbaş hayvan sayısında yakaladığımız yüzde 30 artışla 13,1 milyon küçükbaşı sürülere kattık. Böylece küçükbaş hayvan sayımızı son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdık. Gururla söylüyorum, Türkiye bugün küçükbaş sayısında Avrupa'da 1. sıradadır. İnanıyorum ki sizlerin gayreti ve bizlerin desteğiyle küçükbaş hayvancılığı o eski günlerine hep birlikte taşıyacağız ama daha verimli, daha planlı ve daha güçlü şekilde taşıyacağız."

- Küçükbaş hayvan ihracatı

Protein bakımından oldukça zengin, yumuşak ve lezzetli küçükbaş hayvan etinin, toplam kırmızı et tüketimindeki payını daha da artırmayı amaçladıklarını belirten Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Zayıf meralar ile nadas, anız ve bitkisel üretime uygun olmayan alanları hemen değerlendirmeye başladık. Bunun yanında canlı koyun keçi ihracatımızın artması için çalışmalarımız da devam ediyor. Bu yıl içerisinde şimdiye kadar Azerbaycan, Katar, Lübnan, Kuveyt ve Suudi Arabistan olmak üzere 5 ülkeye, 136 bin 500 küçükbaş hayvan ihraç ettik. Yani artık ithal etmiyoruz, ihraç diyoruz. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için önemli destekler sağlıyoruz. Bu yıl ilk defa göçer yetiştiricilerimize anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 2 lira destek ödedik. Diğer taraftan anaç koyun desteğini yüzde 20 artışla 30 liraya, anaç keçi desteğini de yüzde 40 artışla 35 liraya yükselttik. Anadolu'ya özgü tiftik keçisinde de anaç desteğine ilave olarak, 20 lira destekleme ödemesini tüm ülkede uygulayacağız. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize 2020 yılında 828 milyon lira, 2021 yılında ise yüzde 20 artışla 1 milyar lira destekleme ödemesi yaptık."

Pakdemirli, 6 ilde 3,3 milyon lira hibe desteğiyle damızlık koç teke merkezleri kurduklarını, bu merkezlerden koç teke alımına yüzde 50 hibe ödediklerini aktardı.

Ormanlarda ve orman içinde bulunan otlak, yaylak ve kışlaklarda hayvan otlatılmasına 2012 yılında izin verdiklerini hatırlatan Pakdemirli, "Orman alanlarımızın yüzde 53'ünde planlı şekilde hayvan otlatılmasını sağlıyoruz. Yem bitkileri desteklerimiz, mera ıslah çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Son 19 yılda hayvancılığımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak adına yaklaşık 2 bin projede 13 milyon dekar alanda mera ıslah çalışması yürüttük." dedi.

Mersin'in 1,7 milyon küçükbaş hayvan varlığıyla Akdeniz Bölgesi'nde birinci sırada olduğunu aktaran Pakdemirli, "Bakanlığımızca yürütülen Halk Elinde Islah Projesi kapsamında Mersin'de 273 çiftçimizin 44 bin 100 küçükbaş hayvanını yaklaşık 30 milyon lira hibeyle destekledik." ifadesini kullandı.

- Hibe destekleri ve girdi maliyetleri

Pakdemirli, hibelerle ilgili bilgi vererek, "Bu hibeler, milyar liraları bulan çok ciddi rakamlar. Örneğin, 2021 yılının geride bıraktığımız ilk 9 ayında kırsalda hayata geçirilen toplam yatırım bütçesi 1,6 milyar liralık 3 bin 271 proje için girişimcilerimize 1,1 milyar lira hibe ödedik." diye konuştu.

KAPAT [X]

Çiftçi ve üreticiler için girdi maliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu sebeple girdi maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahip olan yem fiyatlarındaki pandemi sebebiyle aşırı artışa müsaade etmeyeceğimizin altını özellikle çizmek istiyorum. Et, süt ve yem üreticilerimizin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi ve maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak maksadıyla Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) aracılığı ile 'Yem Regülasyon Çalışması' başlattık. TMO, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem ham maddesi satışına, temmuz ayında yeniden başladı. Bu kapsamda ekim ayı sonuna kadar 2,6 milyon ton hububatı piyasaya arz etmiş olacağız. Yine, hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri desteğimiz de devam ediyor. Son 19 yılda yaklaşık 8 milyar lira yem bitkileri desteği ödedik. Sağladığımız destekler ve yürütülen çalışmalarla yem bitkileri ekim alanımız 758 bin hektardan, 2,5 milyon hektara yükseldi. Besicimiz ve süt üreticimiz rahat olsun. Tedbirlerimizi aldık, piyasaları takip ediyoruz, almaya da devam edeceğiz."

- Koyun ve keçi yetiştiricilerine müjde

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde vermek istediğini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere geçen yıl anaç koyun desteğini yüzde 20 artışla 30 liraya, anaç keçi desteğini de yüzde 40 artışla 35 liraya yükselttiğimizin müjdesini küçükbaş hayvancılığın merkezi konumu olan Mersin'den vermiştik. Bugün yine Mersin'den sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, çoban istihdamı desteğini de yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu müjdelerimiz başta siz Mersinli yetiştiricilerimiz olmak üzere tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin, tarım ve orman sektöründe dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli, "İnanıyorum ki 2021 de küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacak. Biz Bakanlık olarak yanınızda, sağınızda, solunuzda ve arkanızdayız. İnşallah bu sene de destek bizden, yetiştirmek sizden." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından yem, su tankeri ve römork desteği alan çiftçilere hediye çeklerini takdim etti.

Programa, Vali Ali İhsan Su, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz ve diğer ilgililer katıldı.

#Bekir Pakdemirli# koyun keçi yetiştiriciliği# Mersin#
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