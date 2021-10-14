Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi

'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Altının yükselişi durdurulamıyor: Gramı 530 TL'yi geçti
Altının yükselişi durdurulamıyor: Gramı 530 TL'yi geçti
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
'Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda'
'Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı'nı kabul etti
YÖK Başkanı'ndan 2021-YKS ikinci ek yerleştirme açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 2021-YKS ikinci ek yerleştirme açıklaması
Korona hastalarında uyguladıkları tedavi dünya literatürüne girdi
Korona hastalarında uyguladıkları tedavi dünya literatürüne girdi
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada korkunç iddia
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada korkunç iddia
Ana sayfaHaberler Yaşam

Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Gaziantepli polis memuru Batuhan Semih Durmaz, böbrek yetmezliği teşhisi sonrası babasından yapılan böbrek naklinin ardından gelişen başka bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlunun yaşaması için böbreğini veren baba Önder Durmaz'ın, "Oğlum polisliği çok seviyordu, 'beni pasif göreve almazlar di mi?' diyordu" sözleri ise yürekleri dağladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 13:57
Yazdır
Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Gaziantepli polis memuru Batuhan Semih Durmaz'a yakın zamanda böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Durmaz, böbrek yetmezliği teşhisi sonrası görev yeri İstanbul'dan tedavi olmak üzere memleketi Gaziantep'e geldi.

Babasından böbrek nakli yapıldı, nakil sonrası gelişen başka rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

Tedavi için memleketi Gaziantep'e gelen polis memuru Batuhan Semih Durmaz'a, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babası Önder Durmaz'dan böbrek nakli yapıldı. Nakil sonrası değerleri normale dönen polis memuru Batuhan Semih Durmaz, taburcu işlemleri yapılırken gelişen ani ve başka bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

"Oğlum polisliği çok seviyordu, 'beni pasif göreve almazlar değil mi' diyordu"

Cenaze namazı öncesi Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başsağlığı dilediği polis memurunun babası Önder Durmaz, "Oğlum rahatsızlandı. Böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Böbreğimi verdim oğluma, çok iyi oldu. Taburcu olacaktı ama bir başka bir rahatsızlık sonucu fenalaştı. Oğlum oracıkta öldü, toprak oldu. Ameliyat sonrası, 'İnşallah beni pasif göreve almazlar' diyordu. Polisliği çok seviyordu, rahatsızlığına rağmen görevini düşünüyordu. Şimdi toprak oldu" diye konuşması ise yürekleri dağladı.

Genç polisin naaşı, cenaze namazı sonrası köyüne uğurlandı

Hayatını kaybeden polis memuru Batuhan Semih Durmaz için Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'ne uğurlandı.

Cenaze namazına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, kent protokolü, polis teşkilatı, hayatını kaybeden polisin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

#polis memuru# Batuhan Semih Durmaz# istanbul# böbrek nakli
Çorum FK yardımcı antrenörü koronadan hayatını kaybetti
Çorum FK yardımcı antrenörü koronadan hayatını kaybetti
Kıyı Ege'de yarın şiddetli yağış bekleniyor
Kıyı Ege'de yarın şiddetli yağış bekleniyor
Karabük'te kuvvetli sağanak nedeniyle yıkılan köprü ulaşıma açıldı
Karabük'te kuvvetli sağanak nedeniyle yıkılan köprü ulaşıma açıldı
Yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayboldu!
Yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayboldu!
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek
5 bin TL ile çalışacak çoban bulamıyorlar!
5 bin TL ile çalışacak çoban bulamıyorlar!

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının üniversiteler arası naklen atanamayacağına hükmetti!
Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Gerçek dışı 'tutanak' düzenleyen polislere kötü haber! Danıştay gerçek dışı tutanak ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılan polisi affetmedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi memurların sosyal güvenlik haklarında kayıp yaşanır mı?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şef ve Memur unvanları için görevde yükselme sınavı açtı
Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.
Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davaları devam ederken vefat hali bazı şartlar dahilinde kalan dul eşin sosyal güvenlik hakkını kaybettirmez.
Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Danıştay Sekizinci Dairesi, Fakülte Kurulu Üyeliği görevinin idari görev olarak kabul edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, 2547 sayılı Kanuna göre mesai saatleri dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışanların Fakülte Kurulu Üyeliğinin sonlandırılamayacağına karar verdi.
Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Nepotizm ve Kronizm üzerine çalışma şartlı doktor öğretim üyesi kadrosuna bir kişi başvurabilecek!
Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Konya'da bir şirketin ürettiği yeşil teknolojiye sahip bot ve yat motoru, sessizliği ve suda iz bırakmayan kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde elektrikli motor üretimi üzerine faaliyetine başlayan Dewjet şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle bot ve jet motoru üretimi için çalışmalara başladı.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
522 TL'lik 32 mobil oyun ve uygulama ücretsiz oldu

522 TL'lik 32 mobil oyun ve uygulama ücretsiz oldu

Her hafta olduğu gibi Google Play Store'da birçok oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. Toplam değeri 522 TL'yi bulan oyunlar ve uygulamalar...