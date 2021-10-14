Beykoz Çayırı'nı 'Millet Bahçesi'ne çevirecek karar onaylandı

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının son bileşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanan oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar tekrar oya sunuldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Beykoz Çayırı'nın 'Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için alt ve üst ölçekli imar planlarında yapılan değişiklikler, İmamoğlu tarafından veto edilen kararlar arasında yer aldı.

Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifleri doğrultusunda çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zeminaltı otopark yapılmasının önü açılmıştı. İnşaat alanı bin 929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye yükseltilmişti.