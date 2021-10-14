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Erzurum'da yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı

Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac'ın kullanımı için geri sayım başladı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yerli Covid-19 aşısı için Faz-3 çalışması başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 23:30
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Erzurum Şehir Hastanesi'nde Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı. Faz-3 aşamasına ilişkin ara sonuçların yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor. Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından acil kullanım onayı istenecek. Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Aşının en geç yılsonunda kullanıma sunulması hedefleniyor. Öte yandan yine gönüllülerin katılımıyla Turkovac' ve CoronoVac aşılarının 3. doz (rapel) etkinliklerinin kıyaslandığı klinik çalışmanın sonuçlarının da Faz-3 ile eş zamanlı olarak açıklanması bekleniyor.

Türkiye, 2 yıla yaklaşan Covid-19 salgınıyla mücadelede salgının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için alınan pek çok tedbirin yanında hızla yerli aşı üretim çalışmalarını da başlattı. Yerli aşının ilk aşaması olan Faz-1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de başlatıldı. İlk dozu 10 Şubat'ta uygulanan Faz-2 çalışmasında ise aşıyla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi. Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz-3 çalışmalarına da başlandı.

"Vatandaşlarımızı bu çalışmada duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ahmet Toksoy ve Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Görevlisi Sibel İba Yılmaz, Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Başhekim Yardımcısı Toksoy, Turkovac'ın pandemiye karşı vücut savunmasını artıracak yönünün çok kuvvetli olduğunu ifade ederek, "Türkiye geneli 41 merkezde başlayacak çalışmanın bir ayağı da Erzurum Şehir Hastanesi'nde olacak. Erzurum Şehir Hastanesi olarak diğer paydaşlarımızla birlikte katkı sunmaya başladık. Milli aşımız olan Turkovac'ın etkinliğini ortaya çıkaracak çok değerli bir çalışmanın içerisindeyiz. Vatandaşlarımızı da bu çalışmada duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Erzurum Şehir Hastanemize bekliyoruz. Vatandaşlarımız kendileri isterse e-Nabız üzerinden bizlere başvurularını yapabilirler, isterlerse de Alo 184 üzerinden bilgilendirme alabilirler. Ya da isteyen vatandaşlarımız bizlere gelerek ilgili arkadaşlardan gerekli bilgilendirmeyi alabilirler. Aşı etkinliğinin ortaya çıkmasıyla, ileride bizlerin elini güçlendirecek pandemiye karşı vücut savunmamızı artıracak yönü çok kuvvetli, bakıldığı zaman çok kıymetli bir çalışma durumunda. İsteyen vatandaşımız bizlere yardımcı olabilirler" dedi.

"Gönüllülük esasına göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Turkovac aşısının içeriği ile ilgili bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Görevlisi Yılmaz ise, "Faz-3 çalışma ayağı olarak Erzurum'da başlanıldı. Faz-3 çalışmasını genel itibarıyla antikor oluşturmuş hastalarımız üzerinden yapmayı planlıyoruz. Gönüllülerimiz üzerinden çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. İki doz aşısını olmuş, Covid-19 geçirmemesi gerekiyor, sağlıklı bireyler olması gerekiyor. En önemli esas vatandaşların tamamen gönüllü olmaları gerekiyor.

Gönüllülük esasına göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlere gelen hastaların hiçbirisinin hastalığı geçirmemesi gerekiyor. Sinovac aşı olan gönüllülerde en az 90 gün veya en fazla 270 gün geçmesi gerekiyor. Kronik hiçbir hastalığının olmaması gerekiyor. Erzurum'daki vatandaşlarımızın da gönüllü olarak bizlere gelmelerini istiyoruz. Böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan da son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

#Ahmet Toksoy# Turkovac# inaktif aşı
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