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AKM sanatseverlerle buluştu! 'Şehirle birlikte yaşayacak ve nefes alacak'

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı. Bakan Aksoy açılış töreninde yaptığı açıklamada, "AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır. Türk estetiğinin, modern yapı teknolojisiyle ve sanatın hemen bütün dallarına hizmet verecek donanım ve imkanlarla harmanlandığı bir eserdir. 365 gün 24 saat şehirle birlikte yaşayacak ve nefes alacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 20:41
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AKM sanatseverlerle buluştu! 'Şehirle birlikte yaşayacak ve nefes alacak'

AKM'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinan operasının gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Gururu ve coşkusu asla eksilmeyen istiklal mücadelemizin zafer nişanı, aziz milletimizin en görkemli eseri olan Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünde böylesi bir açılışı gerçekleştiriyor olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Bu duygular içerisinde sizlerin ve yüce milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum." dedi.

Bakan Ersoy, iki yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının üzerinden bir asır geçmiş olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya döndükçe, gururumuz olan çocuklarımız ve gençlerimiz bu sesi inşallah her nesilde daha gür bir şekilde devralıp 1000 asrı da geride bırakacaktır. İnancımız tam, irademiz mutlaktır. Bugün bu inanç ve iradenin yeni bir eserinin, babadan oğula bir mirasın, geçmişten geleceğe bir selamın kapısını açıyoruz. AKM, milletimizin eşsiz kültürünün, sanatımızın derinlik ve zenginliğinin, sanatçılarımızın zarafeti, estetiği, bilgi, birikim ve becerisinin parlayacağı yeni sahnenin adıdır. AKM, ön yargıları yıkarak, olmaz denileni oldurmanın mutluluğuyla yükselen bir eserdir. Sayın Cumhurbaşkanım, liderlik ettiğiniz gelecek vizyonunda milletimize hizmetin şartı, hesabı, sonu ve sınırı yoktur. İşte tam da bu yüzden bugün yeni AKM vardır."

Bakan Ersoy, AKM'yi medeniyetlerin kalbi, Türk medeniyetinin baş tacı İstanbul'a armağan ettiklerini kaydederek, "AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır. Türk estetiğinin, modern yapı teknolojisiyle ve sanatın hemen bütün dallarına hizmet verecek donanım ve imkanlarla harmanlandığı bir eserdir. Burası çocuklarımızın öğrenerek, deneyimleyerek sanatla tanışacağı, sanatın, her yaş ve kesimden insanlarımızın hayatının bir parçası, bir alışkanlığı olmasını sağlayacak merkezdir. 365 gün 24 saat şehirle birlikte yaşayacak ve nefes alacaktır." ifadelerini kullandı.

Yapı hakkında genel bilgileri de paylaşan Ersoy, mimarisinde yüzde 70 yerli malzeme kullanılan AKM'nin 5 bloktan oluştuğunu ve yaklaşık 96 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin salgın koşullarına rağmen yaklaşık 2,5 yılda tamamlandığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Bu bir rekordur ve bu başarı Türkiye'nindir. Şunu da ifade etmeliyim ki yenilik sadece fiziki değil aynı zamanda fikri yaklaşımda da kendini göstermektedir. Dünyadaki örnekleri inceleyerek ve kültür dünyamızın önde gelen isimleriyle istişare ederek AKM için yeni bir işletme modeli oluşturduk. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibiyle AKM, sanatı besleyen, çoğaltan ve her kesimden ziyaretçisini zengin içeriklerle buluşturabilen yapısıyla yoluna devam edecektir. Bakanlığımıza bağlı 5 sanat birimimiz burada yerleşik olarak bulunacak ve klasik Türk müziğinden tiyatro, opera ve baleye kadar farklı dallarda çalışmalarını sürdürecek."

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne de değinen Ersoy, 3 Kasım'da ''Mozaik'' adıyla bir konser gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Ersoy, AKM'nin kapılarının dünyadan ve Türkiye'den seçkin sanatçı ve kurumların performanslarına daima açık olacağını vurgulayarak, 31 Ekim'de Londra Filarmoni Orkestrası, 2 Kasım'da ise Chris Botti'nin konser vereceğini kaydetti.

Sanatta milli ve yerli olmanın taşıdığı değeri daima vurguladıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Sanatın evrenselliğine kendi özgünlüğümüzü eklemek, dünya literatüründe farklı branşlarda Türk ekolünü oluşturmak en önde gelen hedeflerimizden biridir. Çünkü öz kültürümüz bunu fazlasıyla hak edecek köklere ve zenginliğe sahiptir. Ondan beslenen sanatçılarımız ise sanatın hem duyusal estetiğine hem de ilmine son derece hakim olup, bu hedefi gerçekleştirebilecek kabiliyettedirler. Bugüne kadar ortaya koydukları performanslar, eserler, ulusal ve uluslararası camiadaki saygınlıkları daima bizlerin övüncü olmuştur. Zaten onların bu başarıları bizleri daha fazlasını beklemeye itmektedir. Bütün sanatçı ve zanaatkarlarımıza bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyor, canı gönülden alkışlıyorum."

AKM'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan "Sinan" operası ile açıldığına işaret eden Ersoy, bestesi Hasan Uçarsu, librettosu Dr. Bertan Rona tarafından hazırlanan eserin, İtalyan rejisör Vinçenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye taşıdığını aktardı.

Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin bir beden olduğunu söyleyerek, "Ona ruh katacak olan siz değerli sanatçılarımızsınız. Bugüne kadar ilmek ilmek işlediğiniz Türk kültür ve sanatına bundan sonra da yeni motifler, yeni renkler katacağınızdan şüphemiz yoktur. Halkımızla kucaklaşacağınız yeni çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de AKM'nin açılışlıya başladığını vurgulayan Ersoy, şunları aktardı:

KAPAT [X]

"İstanbul'un tarihi ve modern çehresi ile kültür-sanat zenginliğimizi bir arada yansıtan bu rota, İstanbul'un ve Türkiye'nin yeni bir markası olacak. Bu markanın sahne alacağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 17 gün boyunca binden fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada etkinlikler düzenleyeceğiz. Ulusal ve uluslararası isimler, ustalarımızın yanında genç sanatçılarımız. Sanatın hemen her dalında, her kesimden ve her yaş grubundan insanımıza hitap eden eşsiz bir yolculuğa çıkacağız. Halkımızı bu muazzam kültür ve sanat şölenine davet ediyorum."

#akm# mehmet ersoy# kültür ve turizm bakanı
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