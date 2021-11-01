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İletişim Başkanlığı, Glasgow'da Panel düzenleyecek

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) kapsamındaki panelde yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, çevre merkezli politikalar ile Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefleri ele alınacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 12:48
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İletişim Başkanlığı, Glasgow'da Panel düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İskoçya'nın Glasgow şehrinde "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon" başlıklı panel düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında 3 Kasım'da Glasgow'da "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon" başlıklı panel düzenlenecek.

Panelde iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, COP26'nın gündemi, çevre merkezli politikalar ile Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefleri ele alınacak.

TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı uzmanlarından Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.

- "Öncü ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un panele ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Glasgow'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı programı çerçevesinde gerçekleştireceği etkinliklerle, Türkiye'nin yeşil kalkınma stratejisini ve iklim değişikliği konularındaki kapsayıcı, sürdürülebilir ve insani vizyonunu tüm ülkeler nezdinde gündeme getireceklerini bildirdi.

Uluslararası alanda her konuda olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da önemli adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini vurgulayan Altun, "Bu alanda da öncü bir ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın her alanda vurguladığı gibi iklim değişikliğiyle mücadelemizde de yeşil kalkınma stratejimizde de bizim safımız mazlumların yanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla hızlandırdıklarını bildirdi.

Türkiye'nin 2053 taahhüdü olan "net sıfır emisyon hedefi" doğrultusunda devletin tüm kurumlarının şimdiden eylem planlarını hazırlamaya başladığına dikkati çeken Altun, özel sektörün de bu yönde çalışmalarını hızlandırdığını kaydetti.

Altun, takdim yazısı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan, Türkiye'nin "Yeşil Kalkınma Devrimi"nin anlatıldığı bir kitap hazırladıklarını hatırlatarak, "Kitabımız, İletişim Başkanlığı internet sitesinde erişime açık bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Türkiye'nin 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin anlatıldığı bu kitabı Sayın Cumhurbaşkanı'mız Roma'daki görüşmesinde ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti. Tüm vatandaşlarımızı İletişim Başkanlığı sayfasından ülkemizin 'Yeşil Kalkınma Devrimi'ni incelemeye ve CİMER üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

#Birleşmiş Milletler# Fahrettin Altun# Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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