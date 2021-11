Bir kalp nakli için 1000'e yakın hasta sıra bekliyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı, şu anda 1000e yakın kalp naklinde sıra bekleyen hasta bulunduğunu belirterek, "İnsanları organ bağışı için daha çok motive edebilirsek, belki de 10 sene sonra kalp nakli bekleyen hastanın kalmayacağı pozisyona gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Korhan Erkanlı, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, şu anda 1000'e yakın kalp naklinde sıra bekleyen hasta bulunduğunu belirtti.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesinin onay vermemesi durumunda organ bağışının yapılamadığının altını çizen Erkanlı, "Bu noktada aileyi organ bağışçısı olurken ikna etmek çok önemli. Çünkü beyin ölümü gerçekleşen bir kişi 8 kişiyi kurtarabilir. Değer verdiklerinizin kalbinin atmaya devam etmesi için organ bağışlayalım." ifadelerini kullandı.

Erkanlı, her organ bağışlayan hastanın kalbi ile diğer bir hastayı yaşatma olasılığının maalesef olmadığını belirtti.

Kalbi bir şekilde etkileyen hastalıkların son dönemlerinde kalp yetmezliğine yol açtığını vurgulayan Erkanlı, şunları kaydetti:

"Kalp yetmezliği çeken hastaların bir yıl içinde yüzde 50 ölüm riski varsa nakil listesine giriyor. Koroner arter, kalp kası ve kalp kapak hastalıklarının da bazen tek çaresi kalp nakli olabiliyor. Bebek, genç ya da ileri yaş tüm hastalar kalp nakline ihtiyaç duyabiliyor. En büyük sıkıntımız ise organ bulamamamız oluyor. Bulamadığımız için de bu hastaların yarısından çoğunu kaybedebiliyoruz. Geçen sene Türkiye'de toplam 1153 hastada beyin ölümü tanısı almasına rağmen yaklaşık 252 vefat sonrası yakınları organ bağışı için onam verdi. Ortalama 252 hastanın da sadece 20 tanesinin kalbi kullanılabilir durumdaydı. Ortalama 900 kişinin ise organları kullanılamaz hale geldi. Ortalama yüzde 10 civarında bir uygunluğumuz var. Toplamda bu 1.153 hasta da organlarını bağışlamış olsaydı yaklaşık 110 ila 120 arası kalp nakli yapacaktık."

- Yılda 150 can kurtulabilir

Prof. Dr. Korhan Erkanlı, organ nakil listelerinde kalp bulmanın oldukça zor olduğunu belirtti.

Böbrek naklinin çok yapılmasının nedeninin, canlıyken de yapılabilmesinden kaynaklandığını aktaran Erkanlı, "Kişi böbreğini bağışladıktan sonra, tek böbreğiyle yaşayabiliyor. Karaciğerin de bir parçasının uyumlu olmasıyla nakil gerçekleştirilebiliyor. Ama kalp, her insanda bir tane var. Onun da nakledilebilmesi için bağışlayan kişinin beyin ölümü gerçekleşmesi gerekiyor. Hatta vefat eden kişi bağışçı bile olsa aile o an izin vermez ise diğer hastanın yaşama umudu kalmıyor. Beyin ölümü gerçekleşen her hasta organlarını bağışlamış olsaydı yaklaşık 100 ila 150 arası hastanın hayatı kurtulmuş olacaktı. Bu ciddi bir rakam. İnsanları organ bağışı için daha çok motive edebilirsek, belki de 10 sene sonra kalp nakli bekleyen hastanın kalmayacağı pozisyona gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.