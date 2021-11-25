'Delil vermeme' için para isteyen terörle mücadele polislerine hapis

Antalya Alanya'da 'PKK üyeliği' iddiasıyla yürütülen soruşturmada adı geçen şüphelilerden tehditle para almakla suçlanan Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) görevli 4 polis hapis cezasına çarptırıldı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Alanya'da TEM'de görevli biri komiser 4 polisin, 'PKK üyesi olmak' iddiasıyla yürütülen soruşturmada adı geçen ve maddi durumu iyi olan şüphelilerden "delilleri savcıya vermeme" karşılığında para istedikleri ortaya çıkmış, kendinden bu şekilde para istenen bir esnafın, kendini arayan polisle yaptığı telefon görüşmesini kaydedip savcılığa vermesiyle operasyon yapılmıştı. TEM polislerinin, Alanya'da esnaflık yapan bir aileden 250 bin TL ile 250 bin TL değerinde BMW marka araç, kardeşi tutuklu olan başka bir esnaftan ise 40 bin TL aldıkları iddianameye girmişti. 4 TEM polisi, 8 Haziran 2020 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanıyordu.

Davanın karar duruşması dün (24 Kasım) Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık polisler "Bize iftira atıldı, kumpas kuruldu" diyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme, sanık polis Eyüp Gedik, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 8 yıl 4 ay ve "nitelikli zimmet" suçundan 8 yıl 7 ay olmak üzere toplam 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Polisler Kaan Özcivelek, İsmail Aytaç ve Fatih Mehmet Tursun da "icbar suretiyle irtikap" suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası aldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Öte yandan görevi ihmal suçundan yargılanan dönemin Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı'nın dosyası ise ayrıldı. Mahkeme, suçun niteliğinin "zimmet" olduğunu, bunun da görev kapsamında işlendiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınması gerektiğini kaydetti