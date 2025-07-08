Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: İtirafçı Oldu
Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonunda Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, baklava kutusunda 110 bin euro alırken yakalandı ve itirafçı oldu.
Manavgat Belediyesi'nde gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, makam odasında bir baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalandı ve itirafçı oldu. Tüter, rüşvet aldığını kabul ettiğini belirtti. Bu olay, CHP'li belediyelerdeki rüşvet ağına dair yeni çözülmelerin yaşandığını gösteriyor.
Operasyonun Detayları
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne 4 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve beraberindeki 34 kişi gözaltına alındı.
Baklava Kutusunda Rüşvet
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, makam odasında bir baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Tüter, ifadesinde bu parayı belediye adına almadığını savundu.
Soruşturmada Son Durum
- Başkan Kara, yardımcısı Tüter ve beraberindeki 33 kişiden 7'si tutuklandı.
- Tüter'in itirafları sonrası gözaltı kararı sayısı 41'e yükseldi.
- Tüter, polis ekiplerine yakalandığı sırada kutuyu açtığında gördüğü binlerce eurodan haberi yokmuş gibi davransa da, ifadesinde 110 bin euro rüşvet aldığını kabul etti.