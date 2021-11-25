Kültür ve Turizm Müdürü'nden Yunan ve Bulgar turistlere çağrı: Çıkın çıkın gelin

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yer alan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin bulunduğu Eski Tren Garı'nda 27 ve 28 Kasım'da gerçekleştirilecek Kahve ve Çikolata Festivali'ne vatandaşlar renkli görüntüler eşliğinde davet edildi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdikten sonra müzisyenler eşliğinde vatandaşlara paketlenmiş Türk kahvesi ve festival programını dağıtarak davette bulundu.

Festivallerin turizm hareketliliğini artırmak için önemli faaliyet olduğunu belirten Müdür Soytürk, festivallere katılan vatandaşların pozitif hava oluşturduğunu ifade etti. Kahvenin tarihine de değinen Soytürk, "kahve bu topraklarda bundan önce de vardı, bundan sonra da olacak çünkü UNESCO'da Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor" dedi.

Festivalde keyifli dakikalar geçirileceğini de ifade eden Soytürk, kahvenin ve çikolatanın bin bir türlüsünün tadına bakacaklarını ifade etti. Festivalle ilgili Yunanistan ve Bulgaristan tur operatörlerinin sürekli bilgi istediğini ve program gönderdiklerini anlatan Soytürk, "Çıkın çıkın gelin" diyerek, festivale katılım çağrısında bulundu.