Güne düşüşle başlayan dolar yükselişe geçti
Sabahın erken saatlerinde güne 12 TL'nin altında başlayan dolar, 9:30 sularında yükselişe geçerek 12:18'den işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 09:36
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|12,1810
|12,1820
|Avro
|13,6550
|13,6560
|Sterlin
|16,2250
|16,2750
|ANKARA
|ABD Doları
|12,1520
|12,2120
|Avro
|13,6160
|13,6860
|Sterlin
|16,1750
|16,3750