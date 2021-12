Sokak ortasında katledilmişti! Katilini iki ay önce de polise şikayet etmiş

Olay, 18 Şubat Perşembe gecesi saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokakta meydana geldi. Temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada işçi olarak çalışan evli iki çocuk annesi Meral Şen, gece mesaisi için evinden çıkarak servis aracını beklemeye başladı. Burada kendi aracında pusuda bekleyen Erkan Ş. eski mesai arkadaşı sokak ortasında talihsiz kadınla tartıştı. Tartışma sırasında Şen'i bıçaklayan şüpheli olayın ardından beyaz renkli bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı.

Şen'in kanlar içerisinde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Şen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şen, doktorların tüm müdahalelerin rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlı Erkan Ş.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Meral Şen'in işe alkollü geldiği için mesai arkadaşı Erkan Ş.'yi yönetime şikayet ettiği ve Erkan Ş.'nin bu yüzden işten atıldığı, aralarında bu sebeple husumet oluştuğu ortaya çıktı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Meral Şen'i öldüren Erkan Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Erkan Ş.'nin 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Meral Şen'in cinayetten 2 ay önce de polise giderek 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla Erkan Ş.'yi şikayet ettiği ortaya çıktı.

BİR KADININ YAŞAMI ELİNDEN ALINMASIN

Meral Şen'in avukatı Yeliz Şen, "Bir kadının daha yaşamı elinden alınmaması umudu ile sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye'de kadın cinayetleri istatistiklerinden bahsetmek gerekirse, Kadın cinayetleri il bazında en çok İstanbul'da, Adana da yaşandı. Kadın cinayetlerinin bir numaralı faili kocaydı. Türkiye'de 10 yılda öldürülen 2 bin 534 kadının bin 113'ünün faili kocasıydı. Her 5 kadın cinayetinden 1'i boşanma/ayrılık aşamasında gerçekleşti. Öldürülen her 5 kadından 1'i şiddet/ taciz mağduruydu. Şiddet gören her 10 kadından 6'sı güvenlik amaçlı korunma başvurusunda bulunmuştu. Kadın cinayetleri en çok evde ve ateşli silahla işlendi.

Kısa zaman önce yaşanan bir Kadın Cinayeti 18 Şubat 2021'de öldürülen bir kadın Meral Şen. Meral ŞEN evli 40 yaşında 2 çocuk annesi, temizlik malzemeleri satan fabrikada çalışan bir kadın. Türkiye bu ismi ne yazık ki bir kadın cinayeti olarak duydu. Zorlu pandemi şartlarında dahi maddi kaygılarından dolayı gece yarısı evinden çıkarak işe gitmek zorunda olan 2 çocuk sahibi bir kadın.

Çalıştığı fabrikaya gitmek üzere evden çıkarak servise doğru hareket etmekteydi, servis aracının geleceği güzergahta kendi aracında pusuda bekleyen katil, aynı zamanda eski iş arkadaşı Erkan Ş. Meral Şen'in önünü keserek tartışma başlattı, Tartışma konusu ise Erkan Ş. isimli kişi Meral Şen ile aynı fabrikada ve aynı makinada çalışıyorlardı. Erkan Ş. işyeri kanunlarına ve genel ahlaka aykırı hareket ederek iş yerine alkollü gelip iş arkadaşlarını rahatsız ediyor kendisine verilen işleri de aksatıyordu. Bu durumdan rahatsız olan Meral Şen durumu fabrika yönetimine iletmesi sonrasında Erkan Ş.nin işyeri ile ilişiği kesildi" dedi.

İŞTEN ATILDIĞI İÇİN MERAL ŞEN'İ ÖLDÜRDÜ

Bu olay sonrasında çılgına dönen Erkan Ş.'nin işten atılmasının sebebi olarak Meral Şen'i görmesi nedeniyle cinayetin işlendiğini anlatan avukat Yeliz Şen, "Meral Şen'in öldürmesi sonrasında geriye iki gencecik kız çocuğu kaldı. Bu çocuklar bu acıyı yaşamları boyunca unutmayacaklar. Hayata ve erkeklere, geleceğe dair hep endişe yaşayarak devam edeceklerdir. Erkan Ş. İzmir Ağır Ceza mahkemelerince 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan tutuklu olarak yargılanacak. Sanık Erkan Ş. öldürmeyi kafasına koyup bunu süreç içerisinde işe gidiş geliş saatlerini dahi düşünerek detaylı planlar yaparak 2 kız çocuğu annesi, hayatının daha baharında olan Meral Şen'i katletti.

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yapılacak tüm yargılamalarda kadın cinayetlerinin son bulması umuduyla mahkemeler görevlerini yerine getirmeli ve hatta üst sınırdan ceza vermelidir. Toplumumuzda kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için biz avukatlar, mahkemeler ve medyaya çok fazla sorumluluk düşüyor. Bir kadını daha canice kaybetme haberi duymayacağımız sabaha uyanmak dileğiyle" şeklinde konuştu.

Ceyhan TORLAK