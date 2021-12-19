Sokak ortasında katledilmişti! Katilini iki ay önce de polise şikayet etmiş

Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi yükseliyor
Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi yükseliyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi
Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi
Türksat 5B uzaya fırlatıldı
Türksat 5B uzaya fırlatıldı
Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar
Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Zabıtaya, kaldırıma park eden araçlara ceza kesme yetkisi verildi
Zabıtaya, kaldırıma park eden araçlara ceza kesme yetkisi verildi
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı
Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
'Memurun hak kaybını önlemek için ter akıtmaya devam edeceğiz'
'Memurun hak kaybını önlemek için ter akıtmaya devam edeceğiz'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Bahçeli: Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altında
Bahçeli: Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altında
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları
Yargıtay'dan emsal karar: Tüketici aleyhine şartlar hükümsüz
Yargıtay'dan emsal karar: Tüketici aleyhine şartlar hükümsüz
Asgari ücrete gelen zammı vatandaşlar nasıl karşıladı?
Asgari ücrete gelen zammı vatandaşlar nasıl karşıladı?
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt
TOGG'un yeni logosu belli oldu
TOGG'un yeni logosu belli oldu
Ateş Kara'dan 'tarihi geçmiş aşı' açıklaması
Ateş Kara'dan 'tarihi geçmiş aşı' açıklaması
Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam
Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam
Sonunda deyim gerçek oldu...İğneden ipliğe yüzde 100 zam
Sonunda deyim gerçek oldu...İğneden ipliğe yüzde 100 zam
TÜSİAD: Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli
TÜSİAD: Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 56'ya çıktı
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 56'ya çıktı
Maaşı asgari ücretin altında kalanların ücreti tamamlanacak
Maaşı asgari ücretin altında kalanların ücreti tamamlanacak
'Afrika ile ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum'
'Afrika ile ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum'
MEB, 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi
MEB, 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi
Yasal düzenleme yapılmazsa bekar ve çocuklu aynı ücreti alacak
Yasal düzenleme yapılmazsa bekar ve çocuklu aynı ücreti alacak
Trafikte savcıya saldırı: Ne olursan ol öldürürüz seni!
Trafikte savcıya saldırı: Ne olursan ol öldürürüz seni!
Sıra emeklilerde: Seyyanen zam yapılması gündemde
Sıra emeklilerde: Seyyanen zam yapılması gündemde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sokak ortasında katledilmişti! Katilini iki ay önce de polise şikayet etmiş

İzmir'de 18 Şubat'ta alkollü işe geldiği için kendisini patrona şikayet eden ve işten atılmasına neden olduğu için mesai arkadaşı Meral Şen'i (40) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Erkan Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamladı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Erkan Ş.'nin 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Meral Şen'in cinayetten 2 ay önce de polise giderek 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla Erkan Ş.'yi şikayet ettiği ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Aralık 2021 08:20
Yazdır
Sokak ortasında katledilmişti! Katilini iki ay önce de polise şikayet etmiş

Olay, 18 Şubat Perşembe gecesi saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokakta meydana geldi. Temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada işçi olarak çalışan evli iki çocuk annesi Meral Şen, gece mesaisi için evinden çıkarak servis aracını beklemeye başladı. Burada kendi aracında pusuda bekleyen Erkan Ş. eski mesai arkadaşı sokak ortasında talihsiz kadınla tartıştı. Tartışma sırasında Şen'i bıçaklayan şüpheli olayın ardından beyaz renkli bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı.

Şen'in kanlar içerisinde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Şen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şen, doktorların tüm müdahalelerin rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlı Erkan Ş.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Meral Şen'in işe alkollü geldiği için mesai arkadaşı Erkan Ş.'yi yönetime şikayet ettiği ve Erkan Ş.'nin bu yüzden işten atıldığı, aralarında bu sebeple husumet oluştuğu ortaya çıktı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Meral Şen'i öldüren Erkan Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Erkan Ş.'nin 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Meral Şen'in cinayetten 2 ay önce de polise giderek 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla Erkan Ş.'yi şikayet ettiği ortaya çıktı.

BİR KADININ YAŞAMI ELİNDEN ALINMASIN

Meral Şen'in avukatı Yeliz Şen, "Bir kadının daha yaşamı elinden alınmaması umudu ile sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye'de kadın cinayetleri istatistiklerinden bahsetmek gerekirse, Kadın cinayetleri il bazında en çok İstanbul'da, Adana da yaşandı. Kadın cinayetlerinin bir numaralı faili kocaydı. Türkiye'de 10 yılda öldürülen 2 bin 534 kadının bin 113'ünün faili kocasıydı. Her 5 kadın cinayetinden 1'i boşanma/ayrılık aşamasında gerçekleşti. Öldürülen her 5 kadından 1'i şiddet/ taciz mağduruydu. Şiddet gören her 10 kadından 6'sı güvenlik amaçlı korunma başvurusunda bulunmuştu. Kadın cinayetleri en çok evde ve ateşli silahla işlendi.

Kısa zaman önce yaşanan bir Kadın Cinayeti 18 Şubat 2021'de öldürülen bir kadın Meral Şen. Meral ŞEN evli 40 yaşında 2 çocuk annesi, temizlik malzemeleri satan fabrikada çalışan bir kadın. Türkiye bu ismi ne yazık ki bir kadın cinayeti olarak duydu. Zorlu pandemi şartlarında dahi maddi kaygılarından dolayı gece yarısı evinden çıkarak işe gitmek zorunda olan 2 çocuk sahibi bir kadın.

Çalıştığı fabrikaya gitmek üzere evden çıkarak servise doğru hareket etmekteydi, servis aracının geleceği güzergahta kendi aracında pusuda bekleyen katil, aynı zamanda eski iş arkadaşı Erkan Ş. Meral Şen'in önünü keserek tartışma başlattı, Tartışma konusu ise Erkan Ş. isimli kişi Meral Şen ile aynı fabrikada ve aynı makinada çalışıyorlardı. Erkan Ş. işyeri kanunlarına ve genel ahlaka aykırı hareket ederek iş yerine alkollü gelip iş arkadaşlarını rahatsız ediyor kendisine verilen işleri de aksatıyordu. Bu durumdan rahatsız olan Meral Şen durumu fabrika yönetimine iletmesi sonrasında Erkan Ş.nin işyeri ile ilişiği kesildi" dedi.

İŞTEN ATILDIĞI İÇİN MERAL ŞEN'İ ÖLDÜRDÜ

Bu olay sonrasında çılgına dönen Erkan Ş.'nin işten atılmasının sebebi olarak Meral Şen'i görmesi nedeniyle cinayetin işlendiğini anlatan avukat Yeliz Şen, "Meral Şen'in öldürmesi sonrasında geriye iki gencecik kız çocuğu kaldı. Bu çocuklar bu acıyı yaşamları boyunca unutmayacaklar. Hayata ve erkeklere, geleceğe dair hep endişe yaşayarak devam edeceklerdir. Erkan Ş. İzmir Ağır Ceza mahkemelerince 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan tutuklu olarak yargılanacak. Sanık Erkan Ş. öldürmeyi kafasına koyup bunu süreç içerisinde işe gidiş geliş saatlerini dahi düşünerek detaylı planlar yaparak 2 kız çocuğu annesi, hayatının daha baharında olan Meral Şen'i katletti.

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yapılacak tüm yargılamalarda kadın cinayetlerinin son bulması umuduyla mahkemeler görevlerini yerine getirmeli ve hatta üst sınırdan ceza vermelidir. Toplumumuzda kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için biz avukatlar, mahkemeler ve medyaya çok fazla sorumluluk düşüyor. Bir kadını daha canice kaybetme haberi duymayacağımız sabaha uyanmak dileğiyle" şeklinde konuştu.

Ceyhan TORLAK

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İzmir'de maden ocağındaki göçüğe soruşturma başlatıldı
İzmir'de maden ocağındaki göçüğe soruşturma başlatıldı
Yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı
Yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı
HES kanalına düşen araçtaki 2 kişi ile 1 kurtarma personeli öldü
HES kanalına düşen araçtaki 2 kişi ile 1 kurtarma personeli öldü
Kendini polis olarak tanıtıp 1 milyon liralık altın çaldı
Kendini polis olarak tanıtıp 1 milyon liralık altın çaldı
Didim'de doktora saldırı
Didim'de doktora saldırı
Kars-Erzurum kara yolunda otobüs devrildi: 4 ölü, 18 yaralı
Kars-Erzurum kara yolunda otobüs devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

Bu Habere Tepkiniz

İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

'Kocan vefat etti, ortalıkta kocasız kalmışsın' diyen memura, disiplin cezası verildi. Mahkeme disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, özel koruma ve güvenlik görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almayan, dava konusu Tamim'in söz konusu personelin bıyık bırakamayacağına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararı onadı.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, soyismi yargı kararıyla değişen kişilere yeni bir diploma düzenlenmesinin hukuken zorunlu olmadığı, bu kişilerin başvurmaları halinde mevcut diplomanın arkasına soyadı değişikliğini belirtir ifade yazılarak yerine getirilebileceğine hükmetmiştir.
Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?

Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir başka dava dolayısıyla İdare Mahkemesine vermiş olduğu 07/10/2011 tarihli dilekçesinde okul müdürü, müfettiş ve muhakkike ağır ifadeler kullanan davacıya hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak olarak nitelendirilmeyeceğine karar verdi.
Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu adaylık sürecinde uyarma ve kınama cezası ile cezalandırılan bir memurun, mesai içi ve mesai dışında gerek hal ve davranışları gerek mesai arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde gerekli özeni göstermediği hususlarının sabit olduğu hususunu da dikkate akarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu.
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı.
5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

Memurlar.net olarak şu anki verilere göre asgari geçim indirim hesaplaması yapıyoruz
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Kaderimin Oyunu 4. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu 4. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaderimin Oyunu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kaderimin Oyunu 24 Aralık 2021 Cuma akşamı Star'da...
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
31 Aralık'ta ünlüler nerede ve kaç tl'ye sahne alacak?

31 Aralık'ta ünlüler nerede ve kaç tl'ye sahne alacak?

2022'ye sayılı günler kala 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlülerin sahne alacakları mekanlar ve alacakları ücretler magazin gündeminde en çok merak edilen konu haline geldi. İşte ünlülerin sahne alacakları otel ve mekanlar ve alacakları rekor paralar...