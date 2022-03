İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin hiçbir gelişmeden, modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmadığını belirterek, "Bugün insansız hava araçlarımız, dünyada güç dengelerini değiştirmektedir." dedi.

Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) Kapasite Güçlendirme Projesi Yönetici Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yere hizmet götürebilecek, kamu hizmeti anlamında vatandaşın her ihtiyacını giderebilecek, sağlıklı bir altyapı sunabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 21.yüzyılda eskiye nazaran daha zor küresel ve bölgesel şartlar içinde olmasına rağmen, sorumluluğunu daha büyük bir başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bir yandan göçün yükünü üstlenmişken, bir yandan sınır komşusu iki devlette, devlet otoritesini yok eden iki terör örgütüyle mücadele ederken, bir yandan içeride tarihin gördüğü en büyük ihanetin izlerini silerken, bir yandan istikrarsızlığın ürettiği düzensiz göçle, terör örgütlerinin geçim kaynağı uyuşturucu ticaretiyle ve belki de en önemlisi, Batının bu bölgedeki istikrarsızlık ve sömürü politikasıyla mücadele ederken, küresel salgınla mücadele ederken, bu ülke içeride hiçbir kamu hizmetinde aksamaya meydan vermemiştir. Türkiye hiçbir gelişmeden, modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmamıştır. Bugün insansız hava araçlarımız, dünyada güç dengelerini değiştirmektedir."

Bakan Soylu, son beş yılda Türkiye'nin defalarca, dünyanın parmak ısırdığı terör operasyonları yaptığını ve olağanüstü bir çaba ortaya koyarak önemli bir maliyet yüklendiğini dile getirdi.

- "Millet bu treni geri döndürecek değildir"

Avrupa Birliği'nde çatlağa sebebiyet veren göçü, 10 yıldır yönetirken şehir hastaneleri, köprüler, hava limanı gibi yatırımlardan da vazgeçmediklerini, afetlerde vatandaşın yardımına koştuklarını aktaran Soylu, terörle mücadele etmekten, PKK'yı tarihe gömmekten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini turizmin, sporun, eğitimin, kalkınmanın bölgesi yapmaktan geri kalmadıklarını bildirdi.

Soylu, 2014'e göre Doğu ve Güneydoğu illerindeki organize sanayi bölgelerine kayıtlı işletme, üniversite öğrencisi, doktor, öğretmen, lisanslı sporcu sayılarında ciddi artışlar yaşandığını kaydetti.

Azerbaycan'dan başlayıp Suriye'den Libya'ya kadar gümüş bir hilal üzerinde tüm milli menfaatleri koruduklarını ifade eden Soylu, güneydeki terör koridoru hayalini bitirdiklerini vurguladı.

Soylu, salgında esnafa kira desteğinden terörün elindeki belediyeleri kurtarıp hizmet etmeye kadar pek çok hizmeti herhangi bir sıkıntı çekmeden gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yıllardır her yatırımda, her atılımda ve her adımda, 'siz yapamazsınız, siz edemezsiniz, bizim gücümüz yetmez, ne işimiz var, ne gerek var' diyen bir anlayışla karşılaştıklarını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşı, bugün tüm hedeflerine ulaşan, dediğini yapan, milletine dünya standartlarında otoyolları, kamu hizmetlerini sunan bir ülke var. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye sadece kuru kuru öz güven yüklemedi. Gücünü kullanabilecek bir sistem tesis etti ve özellikle ayağımıza pranga vuran bir vesayet sistemini de ortadan kaldırdı. Varsın birileri eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya 'güçlendirilmiş sistem' diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın. Devletimiz bugün güçlüdür, devletimiz bugün hızlıdır, devletimiz bugün etkili ve acziyete düşmeyen bir devlettir. Millet bu treni geri döndürecek değildir."

Soylu, Cumhuriyeti gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, YİKOB'ların da bu vizyonla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

-"Hiçbir yatırım gereksiz değil"

Büyükşehir Yasası ile yatırımların yerelden koordinasyonunun sağlandığını, yatırımların daha kolay takip edildiğini ve bölgenin ihtiyacına göre yatırımların gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, "2021 yılı içinde YİKOB ve yatırımcı kurumlar adına yapılan yatırım miktarı 5,5 milyar liradır." dedi.

YİKOB'ların İçişleri Bakanlığına bağlı olduğunu ancak birçok kurum ve kuruluşun işini takip ettiğini anlatan Soylu, pek çok yatırımı vatandaşla buluşturduğunu kaydetti.

Hiç bir zaman sorunları halının altına süpürmediklerini, meselelerle yüzleşerek, teker teker çözerek, ülkenin altyapısını güçlendirdiklerini belirten Soylu, yapılan hiçbir yatırımın gereksiz olmadığını vurguladı.

Kaynakları tasarruflu kullanarak, daha çok projeleri hayata geçirmenin gayreti içinde olduklarını söyleyen Bakan Soylu, "Kısa bir mazisi olmasına rağmen, gururla ifade etmeliyim ki bugün Türkiye'de kamu yatırımların yüzde 5 ila yüzde 10'u YİKOB'larımız tarafından gerçekleştirilmiştir. İnşallah bunu arttırmanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

-"YİKOB'larca kullanılan tüm modellerde iyileştirmeler yapıldı"

Bu aşamaya kolay ulaşmadıklarını, sürekli kendilerini geliştirmenin gayreti içinde olduklarını bildiren Soylu, illerin röntgenlerini çektiklerini, neler yapılması gerektiğini, mali tabloyu değerlendirerek doğru yatırımların doğru zamanda ulaşması için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi.

YİKOB'larca kullanılan tüm modellerde iyileştirmeler yapıldığını, yönetici ve personel takip gibi modüllerin yeni baştan geliştirildiğini aktaran Soylu, "YİKOB mobil uygulamasını geliştirdik. uygulamanın veri kontrolleri tamamlandığında rapor sayfaları büyükşehir il valileri, YİKOB başkanları, ilgili YİKOB müdürlerinin kullanımına da açılacak. YİKOB kapasite güçlendirme projesini, pilot illeri olan İzmir, Trabzon ve Van'da tamamladık. Kalan illerimizin de süreçleri de rehber halinde paylaşılmıştır. Halihazırda mevcut personel sayımız 4 bin 401'dir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, valilerden mart ayı sonuna kadar yıl içinde yapılacak çalışmaları planlayıp, nisanda da işe başlamalarını istedi.

Projelerin erken başlayıp, zamanında bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, kasım gibi planlanan yatırımlarını büyük bir bölümünün hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız son iki yıldaki cendereye bu ülkenin düşmesini istemiyorsak yükselişe aynı ölçekte devam etmeliyiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz hale hep birlikte gelmeliyiz." dedi.

Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) Kapasite Güçlendirme Projesi Yönetici Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, YİKOB'ların yerelde etkin ve verimli, ayakları üzerinde duran, yatırım yapabilme ve sonuçlandırma kabiliyeti yüksek, işinde uzmanlaşmış personele sahip bir kurum haline geldiğini belirtti.

YİKOB'ların özellikle altyapının güçlendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini aktaran Soylu, altyapının ne kadar önemli olduğunun gerek Rusya-Ukrayna savaşında gerekse küresel krizde net bir şekilde görüldüğünü bildirdi.

Hiçbir yatırımı boşa yapmadıklarını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Bize 'Ya ne gerek var, boşuna yatırım yapıyorsunuz, buna ne ihtiyacımız var, boşuna paraları gömüyorsunuz, devletin cebinden sürekli birtakım harcamalar yapıyor ve bizi sıkıntıya sokuyorsunuz' diyenler, beni bağışlayın kafasını kuma gömdüler, pandemi zamanında. Böbürlenen Amerika ve Avrupa, hastanelerde insanlarını ölüme terk ederken, koridorlarda bakamazken, yaşlılara 'artık sizin de ömrünüz sona erdi' derken, onları ölüme terk ederken benim ülkem ve insanı tam da medeniyetimize uygun şekilde davrandı. İyi hazırlık yaptığımız, öngördüğümüz, vizyon ve strateji ortaya koyduğumuz için milletimize mahcup olmadık. Şehir hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız, devletimizin bütün birimleri topyekun büyük bir mücadele ortaya koydu."

- "Ülkenizin olduğu pozisyonu bileceksiniz ve buna göre davranacaksınız"

Soylu, Türkiye'nin, 2021'in dördüncü çeyreğinde yakaladığı büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında ilk, OECD'de üçüncü sırada yer aldığını anımsatarak, altyapı olmadan bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Yatırımlarda doğru adım attıklarını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'e kayıkla gitmedik. Birileri kayıkla falan gittiğimizi zannediyor. ATAK helikopterlerimiz, İHA'larımız, milli ve yerli gemilerimizle ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk andan itibaren üzerinde titrediği profesyonel güvenlik yapımızla beraber gittik. Öyle kolay değil bu işler. Büyükelçilerin verdiği mamalarla beslenmeye benzemez bu işler. Risk alacaksanız, kaynak yöneteceksiniz, ülkenizin olduğu pozisyonu bileceksiniz ve buna göre davranacaksınız. Bizim savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 75'leri aşıp yüzde 80'lere kadar ulaşan milli ve yerlilik oranımız elbette ki birilerini rahatsız edecek. Bize maval okuyanlara, hakaret edenlere, bütçeleri ellerine alıp, 'bunlar savunma bütçeleridir, bunların hesabını size soracağız' diyenlere ben şimdi söylüyorum. Lazımmış. Türkiye kendi güvenliğini kendi sağlamalıymış, kendi göbeğini kendi kesmeliymiş, kendi hazırlıklarını kendisi yapmalıymış, kendi insansız hava araçlarını, ATAK helikopterlerini ortaya koyabilmeliymiş, kendi sağlık sistemini en güçlü şekilde ayağa kaldırabilmeliymiş, güvenlik yollarını, üs bölgelerini yapmalıymış, terör örgütlerini inlerinden çıkamayacakları hale getirmeliymiş."

- "Hiçbir zaman vazgeçmediler"

Bakan Soylu, bazı milletvekillerinin insansız hava araçlarını Doğu ve Güneydoğu'da protesto ettiğini belirterek, Cemil Meriç'in "Bizim medeniyetimiz, iftiraya uğramış bir medeniyettir." sözünü hatırlattı.

Hainlik ve uşaklık etmeyi kendilerine marifet bilenlerin her zaman bu coğrafyada olduğunu dile getiren Soylu, "Hiçbir zaman vazgeçmediler. Ama bu topraklara sadakatle bağlı olanlar, ay-yıldızlı bayrağı görünce onun şehadetinde, 'onun gölgesinin altında şehadet şerbeti içmeye Allah'ım bana da nasip et' diyen evlatlar da var oldukça bunlara fırsat verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Soylu, dünyada yaşananlara karşı ABD'nin, Avrupa'nın laf ebeliğinden başka bir şey yapmadığını ve insan ölümlerine seyirci kaldığını anlattı.

-"Türkiye'yi, Cumhuriyetin ikinci asrına el birliğiyle taşımalıyız"

Türkiye için herkesin ne kadar gücü varsa kullanması gerektiğini kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Karşı karşıya kaldığımız son iki yıldaki cendereye bu ülkenin düşmesini istemiyorsak, yükselişe aynı ölçekte devam etmeliyiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz hale hep birlikte gelmeliyiz. Her anlamıyla bağımsız bir Türkiye. 'Yok Amerika şunu yaptı, yok Rusya şöyle yaptı, yok Avrupa böyle yaptı, yok o öyle yaptı' diye kafayı sağa sola döndürecek değiliz. 'Acaba ne yapacaklar' diye sürekli takip edecek bir ülke değiliz. Herkesin bizi takip ettiği, 'bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar' diye, gelişmelerimizi adım adım takip ettikleri ve gelecek nesillerin çok daha iyi bir noktaya getirebilecekleri bir Türkiye'yi hep beraber cumhuriyetin ikinci asrına el birliğiyle taşımalıyız."

- "Türkiye modeli dünyaya örnek oluşturdu"

Bakan Soylu, ülkeye yapılan her yatırımın sadece ülke sınırları içinde değil, etrafındaki coğrafyaya, dünyaya çok büyük katkı sağladığına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye modelinin dünyaya örnek oluşturduğunu dile getirdi.

Yakın coğrafyadaki ülkelerin iyi bir noktaya gelebilmesi için iyi bir modele ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Soylu, "Dünyanın örnek aldığı adımlar atıyoruz. Çünkü ne yapıyorsak iyi yapmaya çalışıyoruz. Öz güvenimizi bu coğrafyada yeniden inşa ediyoruz. Yarınlara güçlü adımlar atıyoruz. Geleceğimize, nesillerimize, çocuklarımıza güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Bizim işimiz laf üretmek değil, iş üretmek." diye konuştu.

Soylu, Antalya'nın bir turizm kenti olduğun hatırlatarak, yıllar önce oteller, hastaneler yapılmamış olsaydı, bugün milyonlarca insanın Antalya'ya gelemeyeceğini sözlerine ekledi.