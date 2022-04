Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını

İzmir'in Dikili ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kestel Kulesi Yangın Gözetleme Kulesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 su tankeri ile müdahaleye başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

BİLECİK

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, ekiplerce müdahale ediliyor.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yangının çıktığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 dönümlük alanın orman yangınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ekiplerin görev başında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Kızılkaya, "120 personel ve 24 araçla müdahale etmeye çalışıyorlar. Henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz ancak çalışmalar devam ediyor. Civar illerden de takviye ekiplerimiz intikal etmek üzereler. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Orman yangınıyla karşılamak bizi üzdü. Ekiplerimiz canla başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Kızılkaya'ya bölgede İl Jandarma Komutan Yardımcısı Burhanettin Erdoğan, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, Kızıldamlar köyü muhtarı Metin Gezen eşlik etti.

İş makineleri bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Suyu biten arazözlere ilçelerden görevlendirilen tankerlerle su taşınıyor.

Öte yandan Kızıldamlar köyünde muhtarlık tarafından yapılan anonsla ilaçlama tanklarının su doldurulup yangının olduğu bölgeye götürülmesi istendi.

BURSA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Osmangazi ilçesindeki yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahaleye başladı.

Dağyenice Mahallesi'ndeki yangını kontrol altına alan ekipler, Karaislah Mahallesi yakınında örtülük alanda başlayarak ormana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Müdahale çalışmalarına sabaha kadar devam edeceğiz"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Karaislah Mahallesi'ndeki yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Canbolat, bugün üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Canbolat, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bahçeden çıkan çalı, çırpı ve odunları yakma suretiyle başlayan bir yangın, 3 ayrı noktada şu an Karaislah Mahallesi'nde devam etmekte. İlk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Harmancık ve Keles'ten gelen ekiplerle müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla kısmi zamanlı olarak rüzgar da oluyor. Şiddetli rüzgara da dönüşüyor ve yanma devam ediyor. Şu anki taktiksel olarak çalışmamız bu yangının çevresini kuşatarak abluka altına almak ve sonra soğutma çalışmalarına geçmek. Şu an için yangının çevresini çevirmekle meşgulüz. İnşallah rüzgar diner ve ekiplerimiz tamamlandığı zaman da çevresini çevirip bu müdahale çalışmalarına sabaha kadar devam edeceğiz."

- Vali, vatandaşları hassas ve duyarlı olmaya çağırdı

Bölgede 22 arazöz, 14 tanker, 2 greyder, 1 loder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle yangına müdahale edildiğini vurgulayan Canbolat, şöyle devam etti:

"Buradan şu çağrıyı yapmamız lazım. Önümüzdeki hafta bu bahçelerdeki örtü, çöp ve çıkan dalların yakılmasını yasaklayan bir genel emri de en kısa zamanda çıkaracağız. Bu sene yangın işi erken başladı. Vatandaşlarımızın orman yangınlarının çıkmaması konusunda hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Çünkü ilimizde çok nitelikli orman var ve ilimizin yüzde 45'i orman. Bütün vatandaşlarımızı hassas ve duyarlı olmaya, bir yangın durumu söz konusu olduğunda da ivedi olarak ormanla, jandarmayla gerekli irtibatın bir an önce kurulmasını sağlıyoruz. İnşallah kısa bir netice alırız diye düşünüyoruz."

Vali Canbolat, Dağyenice Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Karaislah Mahallesi'ndeki yangının da 50-60 hektar civarında bir alanı etkilediğini sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dağoba köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çırpılar köyü çevresinde yerleşim alanına uzak bölgeye doğru ilerledi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangına 15 arazöz ve 5 su tankerinin yanı sıra çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

- "Yakın ve civar köylerimizde olası tehlikeye karşı önlemlerimizi aldık"

Bu arada Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile sahada inceleme yaptı.

Son durum hakkında bilgi alan Taş ve Demirci, Çırpılar ve Külcüler bölgesindeki çalışmaları kontrol etti.

Kaymakam Taş, gazetecilere, yangının Çırpılar ve Külcüler köyü yakınlarında devam ettiğini söyledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir yayılımın söz konusu olduğunu vurgulayan Taş, "Çanakkale Valimizin talimatları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün destekleriyle teyakkuz halindeyiz. Rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Yakın ve civar köylerimizde olası tehlikeye karşı önlemlerimizi aldık. Bütün ekiplerimiz sahada. Yerleşim yerlerimiz için bir tehlike şu an için görülmüyor. Biz yine de her ihtimale karşı tedbirlerimizi almış durumdayız." ifadelerini kullandı.

- "Belli bir mesafe kat ettik ama henüz 'kontrol altına aldık' diyemiyoruz"

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci de bölgede saatteki hızı 30 kilometrenin üzerinde bir rüzgar olduğunu dile getirdi.

Demirci, bölgede tarım alanlarının da bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yangının başından bu yana Çanakkale'deki tüm imkanlarımızı bölgeye seferber ettik. Ankara'dan da Sayın Genel Müdürümüzün talimatıyla İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den takviye ekiplerimiz yola çıktı. Yangında şu ana kadar belli bir mesafe kat ettik ama henüz 'kontrol altına aldık' diyemiyoruz. Yangın şu anda devam ediyor. Kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedeni konusunda ekiplerimiz çalışma yapacak."

OSMANİYE

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim yerine yakın olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu Düziçi Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Öte yandan rüzgar nedeniyle alevler hızla yayılırken yangının yerleşim alanına yakın olduğu öğrenildi.