Yasalar kiracıyı koruyor

Son dönemde artan kira fiyatları, ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Kiracılar, ev sahiplerinin kiralarda yaptığı orantısız artışlar ve ani tahliye kararlarından oldukça şikayetçi. Peki, kiracıların hakları neler? Ev sahibi istediği oranda zam yapabilir mi? Kiracıya ihtarname çekip çıkarabilir mi? Kiracıyı rahatsız eden ev sahiplerine karşı yaptırımlar var mı?

Avukat İmran İçer, tüm bu soruların cevaplarını Yeni Şafak'a anlattı:

- Kiracılar, kirasını sözleşmede yazılı tarihlerde eksiksiz olarak ödüyorsa, sözleşmede yazılı olan senelik artışı uyguluyorsa, sözleşmedeki diğer yükümlülükleri yerine getiriyorsa sözleşme bitiminden itibaren 10 sene dolmadan tahliye edilemez. Örneğin, sözleşme 01.01.2022 ila 01.01.2023 tarihleri arasında ise ve bu sayılan şartlara uyuluyorsa tahliye edemez. Ayrıca, yapılan sözleşme süresine ek olarak kiracı evinde yasal olarak 10 yıl daha kalabilir.

TÜFE ORANINDAN FAZLA ZAM OLMAZ

- Ev sahipleri, TÜİK tarafından 2022 Nisan ayı için açıklanan TÜFE oranı %34,46'dan daha fazla kira bedelini artıramaz.

- Ev sahibi, ancak kira sözleşmesinin imza tarihinden 5 sene sonra kira bedelinin yeniden belirlenmesini isteyebilir. Belirlenecek bu bedel piyasa rayiçlerine uygun olmalıdır. Kiracı, kiraya verenin piyasa rayiçlerine göre istediği kira bedelini kabul etmeyerek eski bedeli ödemeye devam edebilir.

- Ev sahiplerinin kiracıları korkutmak amacıyla gönderdiği ve içerisinde yasal taleplerin bulunmadığı ihtarnameler bir karar evrakı değildir. Bu ihtarname ile karşılaşan kiracılar korkmamalı ve hukuki destek almalı. Kiracılar bu ihtarnamelere karşı cevap hükmünde ihtarname gönderebilir.

Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Artan fiyatlardan dolayı gelirini artırmak isteyen mülk sahipleri ise kiracısını çıkarmanın ve evini yüksek bedeller ile yeniden kiraya vermenin yollarını aramaya başladı. Türkiye genelinde yüzde 40'a varan oranlarda artan kiralar ve ev sahiplerinin "evden çık" baskısı Meclis gündemine de taşındı. Geçici zam sınırlaması, tavan getirilmesi ve 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması talep ediliyor. Ev kiralarında fiyatları artıran fırsatçılara karşı atılacak adımlar belirlendi. Detaylar haberimizde.

EV SAHİPLERİ CEZA ALABİLİR

- Kiracılar, evi tahliye etmesi için ısrarlı tacizlerde bulunan, konuta zorla girmeye çalışan ev sahipleri hakkında, savcılığa şikayette bulunabilir.

- Ev sahibinin, kiracının huzur ve sükunu bozmak maksatlı ısrarlı davranışları TCK'nın 123. maddesi uyarınca "Huzur ve sükunu bozmak" suçunu oluşturur ve ev sahibi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalır.

- Bir kimsenin konutuna giren, girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- Konuttan ayrılması için kiracısına tehdit ve hakaretlerde bulunan ev sahipleri için 6 aydan 2 yıla kadar hapis ya da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanma tehlikesi var.

Fahiş fiyat artışlarını bildirin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kira artışlarına ilişkin açıklama yaptı. Kiracılarla alakalı kendilerinin de kabul etmediği bir süreçle karşı karşıya olduklarını aktaran Kurum, "Vatandaşlarımız her makta özgürler. Tüketici mahkemeleriyle birlikte bu süreci takip edip, kanunlar çerçevesinde bu haklarını aslında talep edebilirler. Ticaret Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız. Yani fahiş fiyat artışlarına ilişkin böyle bir durum söz konusuysa bakanlığımıza ve bakanlıklarımıza bildirsinler. Bu çerçevede gerekli her türlü tedbiri almak durumundayız durumundayız ve gelen talepler doğrultusunda da her türlü incelemeyi emin olun ki bakanlıklarımız yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler" diye konuştu. Vatandaşın yanında olacaklarını vurgulayan Kurum, "Biz fahiş kira artışlarına hiçbir zaman müsaade etmedik, etmek durumunda da değiliz" dedi.