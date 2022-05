Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok

"TARİHİ BULUŞMAYA YİNE BİRLİKTE İMZA ATIYORUZ"

İki hafta önce Rize-Artvin Havalimanının açılışını aziz kardeşim Sayın Aliyev'le birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün ise Bakü'de bir başka tarihi buluşmaya yine birlikte imza atıyoruz. Kıymetli kardeşim İlham Aliyev'in şahsında Can Azerbaycan'ın mümtaz halkına samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.

Hazar'ın incisi Bakü'de 'bir millet iki devlet tek festival' şiarıyla dünyanın en gözde havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFESTİ gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rüzgarların şehri güzel Bakü'den Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte mücadele ettiği toprakların her karışına Natevan'ın gazelinin işitildiği ovalara, şehidimiz Hüdayar kardeşimizin türkü söylediği diyarlara, Gence'ye, Şuşa'ya, Fuzuli'ye, Laçin'e, Azerbaycan'ın her bölgesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha burada vücut bulan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi rabbim daim eylesin.

"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

İlham kardeşimin de eşsiz katkılarıyla ikili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık. İstikbalimizin teminatı olan gelecek nesillerin ülkelerimiz arasında her alandaki örnek işbirliğini daha da ileri götüreceğine inanıyorum. Ziyaretimin Azerbaycan'ın kadim şehri Şuşa yılında gerçekleşiyor olması da ayrıca anlamlıdır. Sizlerden aziz şehitlerimizin şanlı mirasına gerektiğinde canınız pahasına sahip çıkmanızı bekliyorum.

"85 MİLYONUN SELAMINI GETİRDİM"

Bugün buraya aramızdaki muhabbetin nişanesi olarak geniş bir heyetle geldim. Her birinize, kalbi sizinle çarpan gençlerimizin selamını getirdim. Sizlere can Azerbaycan deyince, Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim. Sizlere ellerini semaya her açtığında Azerbaycan'ın huzuru ve esenliği için dua eden Türkiye'deki kardeşlerinizin selamını getirdim. Sizlere Azerbaycan türküleriyle sevinen, Azerbaycan ağıtlarıyla hüzünlenen milyonlarca dostunuzun, kardeşinizin selamını getirdim.

"BÖLGEMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇMANIN ZAMANI GELMİŞTİR"

Meclislerimizde onayladığımız Şuşa beyannemesinde belirttiğimiz üzere ortak araştırma ve üretim faaliyetleri geliştirmesi yönünde gayretlerimiz sürüyor. Uzay ve havacılık alanlarınla da Azerbaycan'la yakın ilişki içinde olacağız. İlgili bakanlar biraraya geliyorlar. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ'da Türkiye'nin de rol aldığı yeniden imar süreciyle büyük dönüş için şartlar oluşturuluyor. Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı geçtiğimiz yıl açmıştık. Bu bölgelerde önümüzdeki dönemde akıllı kentlerde çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Azerbaycan'la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.