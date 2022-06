Twitter yeni özelliğini duyurdu

Twitter'ın yeni uygulaması Android ve iOS kullanıcıları için hizmete girdi.

Geçen Nisan ayında Twitter, platformda yayınlanan her videoya metin altyazıları sağlamak için bir 'CC' düğmesini test etmeye başladığını doğruladı.

Şirket, Twitter'ın bu yararlı özelliğin artık herkes için mevcut olduğunu resmen açıklamasıyla plan gerçeğe dönüştü.

Hem IOS hem de Android kullanıcıları, yeni uygulamadan faydalanabilecek.

Buton, direkt Twitter videolarına entegre edilerek alt yazının açılıp kapanmasını sağlayacak.

Yeni fonksiyon, özellikle görüntü ve ses kalitesi düşük Twitter videoları için oldukça yardımcı olacak.

Çünkü Twitter videolarının kalitesi, kullanıcılara hala yeterli gelmiyor.

Twitter sözcüsü Shaokyi Amdo, The Verge'e "CC düğmesinin" otomatik altyazı sistemi ile ilgili olmadığını belirten bir e-posta gönderdi.

Bunun yerine, yalnızca altyazıları önceden ayarlanmış videolarda görünecektir. Bu, altyazı ekleyip eklememelerinin yine de videoyu yükleyen kişiye bağlı olacağı anlamına geliyor.

Video captions or no captions, it's now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android.



On videos that have captions available, we're testing the option to turn captions off/on with a new "CC" button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U