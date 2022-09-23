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Bakan Özer: Öğrenci ve öğretmen destek sistemi kamuoyuna açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yakın zamanda öğrenci ve öğretmen destek sisteminin kamuoyuna açıklanacağını belirterek, 'Yani daha önceden nasıl yardımcı kaynakları öğrencilerimize ulaştırmışsak, bu yeni sistemde de öğrenciler kendi kişisel girişimlerini, bireysel eğitim kapsamında sürekli izleyebilme imkanına sahip olabilecekler. Eksikliklerini dijital platform içerisinde de giderebilme, farklı ünitelerle destekleyebilme, farklı sorun mekanizmalarıyla destekleme imkanına sahip olacaklar. Bireyselleştirilmiş eğitim ön plana çıkacak' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 19:32
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Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla New York'ta BM 77. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ni değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanı Özer, zirvede öğretmenlerin mesleki gelişiminde yeni becerilerin ortaya çıkması gibi konuların ön plana çıktığını kaydederek, "Zirvede özellikle Covid-19 salgınındaki kayıpların giderilmesi, öğretmen ve öğrencilere yönelik dijital becerilerin dönüştürülmesi, aynı zamanda öğretmen ve eğitim sistemlerinde özellikle çevreye duyarlı eğitimin dizaynıyla ilgili yeni açılımlar ön plana çıktı. Bizler de Türkiye'nin özellikle son 20 yıldaki girişimini, eğitimin kitleselleşmesi, evrenselleşmesi yönünde almış olduğu mesafeleri ve özellikle eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesiyle ilgili atılan adımları paylaşma imkanımız oldu. Özellikle şunu gördük. Birleşmiş Milletler zirvesinde eğitimin dönüştürülmesiyle ilgili zikredilen konulardan Türkiye'nin adım atmadığı hiçbir konunun olmadığı, öğretmenlerin mesleki gelişiminden eğitimdeki dijital platformların oluşturulmasına, çevreye duyarlı eğitim sisteminin oluşturulmasına kadar ve özellikle eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili her alanda Türkiye'nin aslında Birleşmiş Milletler'de temsil eden tüm ülkelerin önerilerinden çok daha ileri noktalarda adımlar attığını görmekten de büyük mutluluk duyduk" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenin yer aldığı bir eğitim sistemine sahip olduğunu vurgulayan Özer, "Ölçeğimize göre gerçekten çoğu ülkeden çok daha ileri seviyede iyileştirmeler gerçekleştiren ve geliştirme alanlarını doğru bir şekilde tespit edip, o alanlarda çok önemli projeleri uygulamaya sokan bir ülke olarak da orada kendimizi görmekten büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.
Tüm eğitim sistemlerinin öncelikli alanları arasında öğretmenlerin mesleki gelişiminin de bulunduğunu hatırlatan Bakan Özer, Türkiye'de de öğretmenlerin yüz yüze yapılan mesleki gelişim eğitimlerinin yanı sıra Öğretmen Bilişim Ağı adlı dijital bir platform oluşturarak, öğretmenlerin her an yanında olmayı sağladıklarını aktardı.

Öğretmen başına düşen mesleki gelişim eğitim hedefi aşıldı
2020 yılında öğretmen başına düşen mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin 44 saat olduğunu, yapılan iyileştirmelerle bunun 94 saate çıkarıldığını kaydeden Özer, şu ifadeleri kullandı:
"2022 yılında öğretmen başına düşen mesleki gelişim eğitimi saatini 120 saate ulaştırmayı kendimize hedef olarak koymuştuk. Bugün itibarıyla 1,2 milyon öğretmenimizin 192 saatlik bir eğitimi tamamladığını açıklamaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Yani biz 2022 yılında hedef olarak koymuş olduğumuz eğitim saatini çok çok aşmışız. Ve muhtemelen 2022 yılının sonuna kadar 250 saatlik bir eğitimi tüm öğretmenlerimize ulaştırmış bulunacağız."
Bu konunun kritik olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde de öğretmenlerin yeni becerilerle donatılması bağlamında ele alındığını belirten Özer, "Önemli bir açılımı biz bu zirveye katılmadan önce de çok hızlı bir şekilde yürürlüğe koymuş bulunuyoruz. Eğitim sistemimizde öğretmenlerimizi ne kadar güçlendirebilirsek sistemimizin kalitesi o kadar artacak. Özellikle okullar arası imkan farkının azaltılmasında ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesinde çok önemli bir adımı atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Öğretmen ve öğrenciler için yeni destek sistemi
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ile Matematik Dijital Platformu gibi çok sayıda platformlarla desteklenen bir eğitim sistemine sahip olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Bakan Özer, bu çerçevede yeni sistemin de ön bilgilerini paylaştı. Yakın zamanda öğrenci ve öğretmen destek sisteminin kamuoyuna açıklanacağını kaydeden Bakan Özer, "Yani daha önceden nasıl yardımcı kaynakları öğrencilerimize ulaştırmışsak, bu yeni sistemde de öğrenciler kendi kişisel girişimlerini, bireysel eğitim kapsamında sürekli izleyebilme imkanına sahip olabilecekler. Eksikliklerini dijital platform içerisinde de giderebilme, farklı ünitelerle destekleyebilme, farklı sorun mekanizmalarıyla destekleme imkanına sahip olacaklar. Bireyselleştirilmiş eğitim ön plana çıkacak" dedi.
Aynı zamanda öğretmenlerin de öğrencilerin bu bireyselleştirilmiş eğitim çerçevesinde kişisel gelişimlerini izleyebilme imkanına sahip olacaklarını bildiren Özer, "Eğitim sistemimiz, bir taraftan sosyal politikalar diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in tüm dünya ülkelerine örneklik gösterdiği rehberlikte ön plana çıkarttığı tüm temalarda öğretmenlerin güçlendirilmesi, eğitimin dijital platformlarda desteklenmesi ve çevreye duyarlı eğitim sistemi oluşturulması bağlamında çok önemli adımlar atmaya devam etmektedir" dedi.

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