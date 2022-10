Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

4'lük sistemdeki karşılığı 2 olan davacının bu notunun 100 lük sistemde 53.33'e denk geldiği gerekçesi ile başvurunun reddini hukuka aykırı bulan ilk derece mahkemesi kararı onandı.

YÖK'ün kararı belirleyici oldu

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun... tarih ve ...sayılı kararının lisans mezunlarının 4'lük sisteme göre belirlenen not ortalamalarının 100'lük sisteme çeviri karşılığının belirlendiği, anılan Yönetim Kurulu Kararında;

1- 4'lük sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği aşağıda belirtildiği şekilde uygun olduğuna,

2-Ön değerlendirme ve değerlendirmelerde Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dönüşüm tablosunun kullanılmasının uygun olduğuna,

3-Lisans mezuniyet notu 2,5 tan daha düşük olanların mezun olunan üniversitelerde kullanılan dönüşüm tablosunda bu notların 100'lük sisteme göre 65 ve daha yukarıda bir puana eşdeğer olması halinde araştırma görevlisi kadrosuna müracaatlarda öğrencinin lehine olan puanın dikkate alınarak müracaatların kabul edilmesi, ancak ön değerlendirme ve değerlendirmelerde lisans mezuniyet notunun 65 olarak alınmasının uygun olduğuna karar verildi.

Not eşdeğerliği buna göre 53.33 değil 65 olmalı

Uyuşmazlıkta, her ne kadar davalı idarece, öğretim elemanı alımının ön değerlendirme aşamasında YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınarak davacının lisans ortalaması 100'lük sisteme göre 53,33 olarak belirlenmiş ise de, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan davacının, mezuniyet lisans derecesinin 4'lük sisteme göre 2,00 olduğu ve bu puanın karşılığının eğitim gördüğü üniversite tarafından 100'lük sistemde 65,00 olarak belirlendiği, ayrıca yukarıda yer verilen YÖK Yürütme Kurulu kararının 3. maddesine göre de lisans mezuniyet notu 2,5 tan daha düşük olarak mezun olan adayların mezuniyet notunun öndeğerlendirme ve değerlendirmelerde 65 puan olarak alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

T.C.

DANIŞT Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2022/121

Karar No: 2022/953

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

...Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne "araştırma görevlisi" kadrosuna alım yapılmasına ilişkin sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla;

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde giriş sınavına hak kazanan adaylar için ne yapılacak giriş sınavında, ne de yapılan nihai değerlendirme sonucu belli bir puan barajı konulması yönünde idarelere yetki verilmediği ve davacının mezuniyet notu etkisi Yükseköğretim Kurumu tarafından .../. tarih ve ...sayılı kararı doğrultusunda yapılması gerektiği görüldüğünden, mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonrası ilan edilen kadro sayısına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle birinci sırada olan davacının atamasının yapılması gerekirken, aksi yöndeki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 22/04/2019 tarih ve E:2013/7803, K:2019/3533 sayılı kararıyla;

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Özel Şartlar" başlıklı 7. maddesinin 3. bendinde 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirleneceğinin ifade edildiği, bu doğrultuda dönüşüm listesi de YÖK tarafından yayımlanmış olduğundan, davalı üniversite tarafından yapılan tüm sınavlarda bu dönüşüm çizelgesinin uygulandığı, davacının da lisans notunun 4'lük sistemdeki karşılığı 2 olup bu notun, YÖK dönüşüm listesindeki karşılığının 53.33 olduğu açık olduğundan davacının lisans notunun değerlendirilmesinde, YÖK dönüşüm tablosunun esas alınmasına ilişkin davalı idare uygulamasının hukuka uygun olduğu, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı,

Ayrıca davacının talebini aşar şekilde atamasının yapılmamasına dair işlemin iptaline hükmeden Mahkeme kararının bu kısmında da hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Özel Şartlar" başlıklı 7. maddesinin 2. bendinde lisans mezuniyet notlarının 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüşümünün YÖK tarafından yapılacağı, davacının lisans notunun değerlendirilmesinde YÖK dönüşüm tablosunun esas alındığı, buna göre davacının lisans notunun 4'lük sistemdeki karşılığının 2 olduğu, bu notun ise YÖK dönüşüm tablosundaki karşılığının 53,33 puan olduğu, bu doğrultuda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek, ilk derece mahkemesince verilen ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Kastamonu İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

... Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü programına Yükseköğretim Kurulu tarafından 40575 duyuru numarası ile bir adet araştırma görevlisi alımı ilanı yapılmış, davacı yapılan ilan doğrultusunda açılan kadro için müracaatta bulunmuş, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan davacının mezuniyet lisans derecesi 4'lük sisteme göre 2,00 olup, bu puanın karşılığı eğitim gördüğü üniversite tarafından 100'lük sistemde 65,00 olarak belirlenmiş, davacı, davalı idarece yapılan ön değerlendirme sonrası giriş sınavına alınacak listede yer almış, yapılan sınavda 46,00 puan almış, mezuniyet lisans ortalaması ise 100'lük isteme göre 53,33 olarak değerlendirilerek ve genel sıralamada 61,711 puanla ikinci olarak başarısız sayılmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in (işlem tarihinde yürürlükte olan halinde) "Amaç" başlıklı 1.maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir." düzenlemesine, "Özel Şartlar" başlıklı 7. maddesinin 2. bendinde;" Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir." kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile, öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda, ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirleneceğinin ifade edildiği, bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun... tarih ve ...sayılı kararının lisans mezunlarının 4'lük sisteme göre belirlenen not ortalamalarının 100'lük sisteme çeviri karşılığının belirlendiği, anılan Yönetim Kurulu Kararında; "1-4'lük sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği aşağıda belirtildiği şekilde uygun olduğuna, 2-Ön değerlendirme ve değerlendirmelerde Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dönüşüm tablosunun kullanılmasının uygun olduğuna, 3-Lisans mezuniyet notu 2,5 tan daha düşük olanların mezun olunan üniversitelerde kullanılan dönüşüm tablosunda bu notların 100'lük sisteme göre 65 ve daha yukarıda bir puana eşdeğer olması halinde araştırma görevlisi kadrosuna müracaatlarda öğrencinin lehine olan puanın dikkate alınarak müracaatların kabul edilmesi, ancak ön değerlendirme ve değerlendirmelerde lisans mezuniyet notunun 65 olarak alınmasının uygun olduğuna karar verildi." kararlarının alındığı görülmüştür.

Uyuşmazlıkta, her ne kadar davalı idarece, öğretim elemanı alımının ön değerlendirme aşamasında YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınarak davacının lisans ortalaması 100'lük sisteme göre 53,33 olarak belirlenmiş ise de, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan davacının, mezuniyet lisans derecesinin 4'lük sisteme göre 2,00 olduğu ve bu puanın karşılığının eğitim gördüğü üniversite tarafından 100'lük sistemde 65,00 olarak belirlendiği, ayrıca yukarıda yer verilen YÖK Yürütme Kurulu kararının 3. maddesine göre de lisans mezuniyet notu 2,5 tan daha düşük olarak mezun olan adayların mezuniyet notunun öndeğerlendirme ve değerlendirmelerde 65 puan olarak alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davalı idarece, araştırma görevlisi alımının ön değerlendirme aşamasında, davacının mezuniyet notunun alıma olan etkisinin, YÖK Yürütme Kurulunun yukarıda yer verilen kararının 3. maddesi uyarınca mezun olduğu üniversitenin tespitine göre 65 puan olarak esas alınması gerektiği anlaşılmış olup, bu hususlar gözetilmeden tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin iptali yönünde verilen kararın, davacının ilan edilen kadroya doğrudan atanması sonucunu doğurmayacağı, davalı idare tarafından, davacının durumunun yeniden değerlendirilerek buna göre bir işlem tesis edileceği açıktır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı ısrar kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/03/2022 tarihinde esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar, ...İdare Mahkemesince verilen ...tarih ve E:..., K:...sayılı ısrar kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davacının temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan ısrar kararının aynen onanması gerektiği oyuyla, karara gerekçesi yönünden katılmıyorum.