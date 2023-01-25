YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM 2023 yılı YÖKDİL/1 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
2023-YÖKDİL/1 Başvurularının Alınması
2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 25 Ocak-1 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 25 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri