Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi

Bakan Yanık, bakanlıkta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilgili birimler aracılığıyla çocuklara yönelik gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirtti.

Çocukların her türlü ihtiyacını karşılamaya özen gösterdiklerini dile getiren Yanık, "Gerek kültürümüz gerekse kadim devlet anlayışımız, milleti büyük bir aile olarak tanımlar. O yüzden 'Biz büyük bir aileyiz.' diyoruz. Milletin her bir ferdi, doğal olarak birer aile bireyidir bizim nazarımızda. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bu büyük aileye ve o ailenin her bir ferdine hizmet etmenin heyecanı ve mutluluğu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

İnsanı merkeze alan, "önce insan" diyen politikalarla sosyal devlet anlayışını güçlendirerek toplumsal adaleti pekiştirmenin öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, her çalışmalarında, milleti sevgi, şefkat ve muhabbetle kucaklayan devlet anlayışını savunduklarını söyledi.

Yanık, çağdaş toplum olmanın ön koşulunun sosyal devlet olmaktan geçtiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sosyal devlet, hem vatandaşlarına her alanda fırsat eşitliği sunar hem de dezavantajlı kesimlerini korur. Sosyal hizmet anlayışımızı, ailelerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Bakanlık olarak bütün hizmetlerimizi hak temelli anlayışla belirliyor ve hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün milletimize sunuyoruz."

Gençlerin sağlığı ve mutluluğunu desteklemek adına çeşitli alanlarda nitelikli hizmet sunmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Yanık, "Yarın milletçe yetiştirdiğimiz pırıl pırıl gençlerin ülkemiz için büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Bu inançla ülkemizin evlatlarına, kutsal bir emanet gibi titizlik ve hassasiyetle yaklaşıyoruz." dedi.

Bakan Yanık, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla ve hizmetlerle, insanların önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya ve sosyal korumaya dair her alanda sadece niceliği değil, niteliği, kaliteyi artırmaya da bütüncül ve daha sistematik yaklaşımla devam ettiklerini söyledi.

- "Önceliğimiz devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımız"

Nüfusun üçte birini teşkil eden çocuklara, tüm illerde devletin sevgisini ve şefkatini ulaştırdıklarını dile getiren Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarla ilgili çalışmalarımızın odağında çocuğun huzurlu aile ortamında sağlıklı birey olarak yetişmesi yer alıyor. Bu anlamda önceliğimiz devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımıza aile sıcaklığında hizmetler sunmaktır. 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik. Aile odaklı hizmetlerimizin yanı sıra bakım kuruluşlarımızda da çocuklarımızı korumaya devam ediyoruz. Türk ve yabancı uyruklu tüm çocuklarımıza güler yüzle bakım sunan kuruluşlarımızı, onların ihtiyaçları doğrultusunda güncelledik."

Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kurdukları yaşam modelleriyle gençlerin sosyal hayata uyum sağlamasını kolaylaştırdıklarını belirten Yanık, bu kapsamda 14 bin 273 çocuğun bulunduğunu bildirdi.

Yanık, çocukları devlet korumasına almanın yanı sıra onları risk içeren durumlardan korumak için mobil ekiple takip etmeyi sürdürdüklerini, bugüne kadar farklı risk gruplarından 222 bin 693 çocuğa ulaşarak, 14 bin 662 okul ziyareti yaptıklarını ve 50 bin 4 aileyle görüştüklerini kaydetti.

- "Gençleri meslek sahibi olduklarında da yalnız bırakmıyoruz"

Bütün süreçlerde çocukların ve gençlerin yanında olduklarını belirten Yanık, şunları söyledi:

"Bütün evlatlarımızın eğitim hayatlarındaki başarıyı, mesleklerindeki ilerlemeyi ve hayallerinin gerçekleştiğini gördükçe çok mutlu oluyoruz. 2022'de korumamız altındaki çocuklarımızdan 312'si üniversite eğitimlerine başladı. Biz çocuklarımızın okul başarısıyla birlikte sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. 5 bin 241 çocuğumuz en az bir spor branşıyla ilgileniyor. Şu an 7 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcu çocuğumuz var. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyorlar, göğsümüzü kabartıyorlar. Tabii bu sayılar bizim için yeterli değil. Artması ve çoğalması için hem üniversite başarısının hem spor ve sanattaki sosyal faaliyetlerdeki başarının artması için elimizden geleni yapmaya, desteklemeye devam edeceğiz."

Kurumlarda yetişen tüm gençlerin dört koldan hayata tutunmalarını sağlamak adına gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Yanık, gençlerin eğitim süreçlerini tamamlayıp meslek sahibi olduklarında da yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Koruma altındaki gençleri iş ve meslek danışmanlarıyla çalışma hayatına hazırladıklarını belirten Yanık, "13-18 yaş aralığındaki çocuklarımızla yükseköğrenime devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlerimize, yaşam becerileri ile çalışma hayatı ve hukuk eğitimleri veriyoruz. Ayrıca aynı yaş grubu çocukların kariyer planlamalarına destek olmak için İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesini hayata geçirdik." dedi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde 2020'de İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimlerini başlattıklarını dile getiren Yanık, bu kapsamda 6 bin 987 çocuğa kariyer planlamasına ilişkin eğitimler verdiklerini, koruma altında bulunan ve çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen çocuklara yönelik de mesleki kursların açılmasını sağladıklarını söyledi.

Devletin, meslek sahibi olan gençlerin emeğini en doğru şekilde değerlendirmeye özen gösterdiğini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencimiz istihdam edilirken, 2003-2022 yılları arasında 38 bin 601 gencimizi kamuya yerleştirdik. 2018'de yaptığımız yasal düzenleme ile gençlerimize mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirdik. İstihdam hakkı olan çocuklarımızın başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Sınav uygulamasını kaldırdık ve hak sahibi gençlerimizin kamu kurumlarına kura yöntemiyle yerleştirilmesini sağladık. Yılda bir kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Gençlerimizin özel sektörde de istihdamını artırmak adına 2018'den itibaren teşvik edici politikalarımızı ayrıca özel sektör düzleminde uygulamaya başladık."

- "732 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini yapacağız"

Gençlerin, özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak ödediklerini belirten Yanık, bu kapsamda bugüne kadar 10 bin 313 genci özel sektörde istihdama ulaştırdıklarını anımsattı.

Yanık, "Bugün 732 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini yapacağız. Yeni görevlerine yerleştirdiğimiz gençlerimizin çalışma şartlarına uyum sağlamasını kolaylaştırmak, hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlerimizle 2022'de 1397 gencimizin işe uyum sürecini destekledik." diye konuştu.

Bakanlığın sadece kurumsal yapı olarak değil, ana kucağı olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Yanık, "Her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi özellikle rica ediyorum. Fakat siz kendi ayaklarınızın üzerinde kendi geleceğini inşa edecek kadar birikimli, donanımlı çocuklar olarak o hayatı zaten şekillendireceksiniz. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun." dedi.

Bakan Yanık, atanan gençlerden, Bakanlıkla iletişimlerini kesmemelerini, koruma altında olan diğer çocuklara destek olmalarını istedi.