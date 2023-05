Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modelleri, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki Togg Deneyim Merkezi'ne gelmeye devam ediyor.

Yedi Mavi AVM'deki Togg Deneyim Merkezi'ne, 12 adet Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, tırlarla getirildi.

Araçların indirildiğini gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tırlardan indirilen araçlar, Togg Deneyim Merkezi önündeki otoparka indirildi. Araçların, randevu sistemiyle sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Deneyim merkezini ziyaret eden vatandaşlar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı şekilde inceleyerek araç hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

- "Karşı görüşlü, olmama rağmen bu aracı çok sevdim"

Togg'u görmeye gelen vatandaşlardan Erkan Taş, Togg'u çok beğendiğini ve gurur duyduğunu söyledi.

Togg'un Gebze'deki yerini de ziyaret ettiğini anlatan Taş, "Araba on numara, sıkıntı yok. Vatana millete hayırlı olsun. Bu araba yerli ve milli bir araç. Gelmiyor diyenler, kahveden eve, evden kahveye giden insanlar. Togg'lar geliyor. Yeterli sayıda gelmiyor o da zamanla olabilecek bir şey. Ben her yerde görüyorum. Vatanını seven herkes bundan gurur duymalı. Gurur duyulmayacak bir şey mi? Gurur duyulmayacak bir şey olsa ben şimdi burada olmazdım. Karşı görüşlü, olmama rağmen bu aracı çok sevdim. Araç gerçekten araç." şeklinde konuştu.

Alperen Gökhan Özlen de Togg'un gurur verici ve mükemmel bir araç olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok gurur verici bir olay. Her katıldığım sokak röportajında da bunu haykırıyorum. Biz bunu anlatmayı vatan görevi olarak biliyoruz. Gerçekten mükemmel bir araç. Söylenecek söz çok var ama insanın aklına gelmiyor. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun bu araba. Gurur verici. Parasını verip almasan da bu araba senin. Her yerde anlatıp havasını atabilirsin. Gerçekten bu öyle bir şey. Bunu sahiplenmek lazım. Bununla gurur duymak lazım. Ülke adına yapılan bir şey ve senindir."

Togg'u ilk kez görme fırsatı bulduğunu söyleyen Taner Tayfur da "Burada olduğunu duydum, Togg'u görmeye geldim." dedi.

Togg'un, Türkiye adına gurur verici oluduğunu ifade eden Tayfur, "Ülkemiz için, insanlarımız için hayırlı olsun. Sadece görmek için geldim. İlk kez görüyorum. Çok beğendim, çok güzel araba. Hayırlı uğurlu olsun. Konforu, her şeyi on numara, görüntüsü de çok hoş. Çok beğendim ben. Ben de inşallah almayı düşünüyorum." diye konuştu.