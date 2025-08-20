Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 8 Dönem Toplu Sözleşme toplu sözleşme görüşmelerinde istediği zam oranını alamadı.

Genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 madde hizmet kollarına ilişkin de 311 maddede anlaşma sağlandı.

Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur-Sen sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, zam teklifini Hakem Heyeti'ne götürme kararından vazgeçtiklerini açıkladı.

Ali Yalçın yaptığı açıklamada, "Hakem Kurulu'na güvenmiyoruz. Sonuç alabilmek için elimizden geleni yaptık. İnisiyatif hükümettedir, bizim için atılacak adım kalmadı. Daha üç günümüz var, mücadele devam edecek" dedi.