Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yok

Bahçeli, partisince Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, Karaman'ın 14 Mayıs'ta mazluma ümit, zalime korku salacağını söyledi.

- "Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır"

Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceğini hatırlatan Bahçeli, "Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bunun yanında yöresinde konuşlanan mihrakların, ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, provokasyonlardan medet umduklarını ve çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar yalnızca Türkiye'nin aleyhinde değil sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır. Arzuladıkları, bölünme ve iç kargaşadır. Ancak zillet ittifakının aradığı menfur fırsatı Karaman asla vermeyecektir." diye konuştu.

Bahçeli, taraflarının belli, istikametlerinin ise sıratı müstakim olduğunu, himaye edenin Allah, destekçilerinin ise Türk milleti olduğunu dile getirdi.

Kutlu yürüyüşün neticesinde geleceğin gücünün Türkiye olacağına işaret eden Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde yeni yüzyılın demokratik eşiğin, milli ve manevi değerlerin rehberiyle geçilmesi gereken bir kavşak olduğunu bildirdi.

- "Nitekim, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur"

Bahçeli, İslam karşıtları, karanlık odaklar, çıkar ortakları ve küresel sermaye çetelerinin Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia ediyorlar. Çünkü yüzüncü yıl dönümünü karşıladığımız Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar. Milli Mücadele'nin ve 15 Temmuz'un rövanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar. Algı operasyonlarına, sosyal medya saldırılarına, FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. İstedikleri; kukla gibi oynatılan, her anlamda güdülen, her şeyiyle kontrol edilen, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır bir cumhurbaşkanıdır. Bu nedenle Türk ve İslam husumetinin umudu Kılıçdaroğlu'dur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisine saldırıları vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İYİ Parti Başkanı'nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Eline süpürge alıp miting alanlarında şov yapmaktadır. Milletin kimi ve kimleri süpüreceğini de göremez haldedir. PKK ve HDP'ye sözcülük yapacak kadar küçülmüştür."

- "Daha güzel, güvenli, huzurlu ve refah dolu bir Türkiye'ye el ele vererek ulaşacağız"

Millet İttifakı'nın miadını doldurduğunu, güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka söyleyeceği sözünün olmadığını anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Onların hain ve hasmane destekçileri varsa bizim kahraman Karaman'ımız, dünya üzerinde yıldız gibi parlayan kocaman bir ülkemiz vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, korkakların, korkulukların ve kokuşmuşların üzerine üzerine yürüyoruz. Yedi düvelin bileğini sandıkta bükmek için milletimizle tek yürek olmuş vaziyetteyiz. Biz yürüdükçe sinecekler, biz direndikçe silinip gidecekler. Teslim olmayacağız, taviz vermeyeceğiz ve tehir etmeyeceğiz. 'Millet', 'vatan' diyeceğiz, al bayrağın altında hep beraber toplanıp bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız. Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce, 'Türkiye' diyeceğiz. Devletimizin egemenlik, hükümranlık haklarını gözü kara şekilde koruyacağız. İnsanımızın haysiyet ve onurunu, ekonomik ve demokratik güvenliğini, itibar ve iradesini güvenceye almak için geceyi gündüze katacağız. Daha güzel, güvenli, huzurlu ve refah dolu bir Türkiye'ye el ele vererek ulaşacağız."

- "Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan"

Karaman'ın terör ittifakının karşısında durduğuna değinen Bahçeli, şunları aktardı:

"Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar, terör örgütlerine destek, bölücülüğe payanda olanlar, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, milli ve tarihi bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecessüm ve tecelli etmesi, Türk ve Türkiye yüzyılına hizmettir."

- "Güçlünün değil haklının yanında olan adil bir sistem kuracağız"

Bahçeli, 15 Temmuz benzeri ihanetin tekrar yaşanmaması için gereken siyasi, sosyal, idari ve ekonomik önlemleri kararlılıkla alacaklarına dikkati çekti.

Yenikapı'da 7 Ağustos 2016'da yeşeren milli ve demokratik dayanışma ruhunu devam ettireceklerini anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin yükselişini sağlayacağız. Adil bir gelir dağılımı başta olmak üzere işsizlik ve yoksullukla mücadele edeceğiz. Sosyal koruma programlarıyla yardıma muhtaç, yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Çalışanlarımızın şartlarını iyileştireceğiz, adaletli bir ücret sistemine kavuşturacağız. Herkesin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılandığı, insan onur ve haysiyetine yakışır sosyal düzen oluşturacağız. Dış politikada, siyasette ve ekonomide Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik faaliyetlerin önüne geçmek, Türk devletinin ve Türk milletinin bekasına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çabalayacağız. PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Milletimizin huzur ve refahını artırmaya yönelik tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri kademe kademe hayata geçireceğiz. Hukukun üstünlüğünü ve adaleti her alanda etkin hale getireceğiz. Güçlünün değil, haklının yanında olan adil bir sistem kuracağız."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partisine destek istedi.