New York'ta 'Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün 40'ıncısı düzenlendi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü"nün 40'ıncısında yağmura rağmen Türk-Amerikan toplumu vatandaşları, ünlü Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyadı.

New York Manhattan'daki Madison Caddesi'nde yerel saatle 11.30'da başlayan yürüyüş, Türkevi yakınlarında 47. Sokak'taki parkta son buldu.

Yürüyüşe Türk-Amerikan toplumu üyelerinin yanı sıra, Türkiye'nin Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ve bazı dernek temsilcileri katıldı.

Yürüyüş münasebetiyle bir video mesaj yayımlayan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinden sonra Amerika'nın her yerinde yaşayan vatandaşlarımızın gösterdiği birlik ve beraberlik, yardımseverlik, büyük aşk ve heyecanla yardım götürme çabaları hepimizin gözlerimizi yaşarttı. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Özgür ise "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirdiğimiz 40. Türk Günü Yürüyüşü'nün yağmura rağmen önemli bir katılımla düzenlenmesi çok önemli." dedi.

Türk Günü Yürüyüşü'nün, zamanla Türk-Amerikan toplumunun beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmesi, Amerikan toplumunda sesini duyurması için bir vesile teşkil ettiğini belirten Özgür, "Amerika'daki Türklerin Amerikan toplumunun önemli bir parçası olarak konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor olması takdire şayandır." diye konuştu.

- Kortejde depremzedeler anıldı

"Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü" çerçevesinde her yıl büyük ilgi gören kortejde bu yıl 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. 11 siyah kamyonetin üzerindeki ekranlarda depremlerden etkilenen illerin isimleri ve fotoğrafları yer alırken, Türkçe ve İngilizce olarak "Başın sağ olsun" Türkiye mesajı gösterildi.

- Manhattan Türk bayraklarıyla donatıldı

New York'un ünlü Manhattan sokaklarını Türk bayraklarıyla donatan seyirciler, korteje yoğun ilgi gösterdi. Kortejde Seğmenler Kulübü, New Jersey'de faaliyet gösteren Maarif Okulu ve New York Merkezli Atatürk Okulunun öğrenci ve öğretmen kadrosu ile spor kulüpleri ve Türki Cumhuriyetlerin kortejleri dikkati çekti.

Katılımcılar, "Kırmızı, beyaz, en büyük Türkiye" sloganlarıyla kortejde çalınan müziklere eşlik etti.

- Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü 1981'e kadar uzanıyor

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda geleneksel hale geldi. Kovid-19 döneminde düzenlenmeyen yürüyüşün geçen sene 39'uncusu yapıldı.