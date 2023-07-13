Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklifte ikinci bölüm kabul edildi

Teklifin ikinci bölümü üzerine söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, ülkenin ve milletin zararına olacak her düzenlemenin karşısında olacaklarını belirtti. Kılıç, teklifle getirilen düzenlemelerin tümünün anayasaya uygunluk açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Torba yasa" haricinde hiçbir yasa teklifi getirilmediğini ileri süren Kılıç, "Birbiriyle alakasız nitelikteki düzenlemeler aşure gibi doldurularak getiriliyor. Bu aynı zamanda etikte değil. Bugüne kadar toplanan deprem vergileri nereye gitti? Kalem kalem açıklanmalı, denetime açık olmalıdır." diye konuştu.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise milli dayanışma paketi adı altında "vergi dayatmaları" ile karşı karşıya kalındığını savunarak, deprem vergilerinin nereye kullanıldığına ilişkin açıklama yapılması gerektiğini söyledi.

Gürban, dar ve orta gelirli vatandaşların üzerine vergi yükünün bindiğini, devletin adil bir vergi dağılımı yapması gerektiğini belirtti. Memur zamları ve emeklilere yapılan iyileştirmelerin de yetersiz olduğunu ifade eden Gürban, "Memurlara yapılan seyyanen zammın emeklilere yapılmadığı görülüyor. Seyyanen zam bundan sonraki hiçbir artışa etki etmeyecektir. Emekli aylıklarında yapılan hatalar ne yazık ki yeniden tekrarlanmaktadır. Yapılacak artışların tekrar gözden geçirilmesini talep ediyorum." dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Türkiye'nin 6 Şubat'ta karanlık bir güne uyandığını, depremde yıkımın ağır olduğunu söyledi. Ersoy, maddi yıkımlara ilişkin devletin imkanlar çerçevesinde desteklerinin devam ettiğini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmadan, "Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul bulunmamıştır. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz şudur: Memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynı şekilde emekli maaşlarına yansıtılması beklenti ve talebimizdir." sözlerini hatırlatan Ersoy, "Bu iyileştirmeler yapıldığı taktirde emeklilerimizin yüreğine su serpeceğini ve ferahlatacağını düşünmekteyiz."diye konuştu.

Ersoy, söz konusu kanun teklifini desteklediklerini de sözlerine ekledi.

-"Verilen üç kuruşu da geri istiyorlar"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da deprem bölgesinde barınma, su ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin sorunların devam ettiğini, Antalya Gazipaşa'da ise depremzedelerin kaldıkları yurttan çıkarıldığını ileri sürdü.

Söz konusu kanun teklifine ilişkin de Öztunç, "Seçim döneminde bol keseden dağıttılar. Vatandaşa gelince vergi de maaşları da geri istiyorsunuz. Türkiye Yüzyılı demek ki zam yüzyılı oldu. Verilen üç kuruşu da geri istiyorlar." dedi.

Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, getirilen teklifin yasama faaliyetlerini 2 bin yıl geriye götürdüğünü savunarak, "15 maddelik kanun teklifinin yanında yeni 14 maddenin adeta korsan bir biçimde komisyona gelmesi iç tüzüğe ve anayasaya da aykırıdır. TBMM'de biz herhangi bir kanunu görüşürken kanunla ilgilisi olmayan bir yasa herhangi bir önerge sunulabilir mi?" sorusunu yöneltti. Tiryaki, kanun teklifiyle bütçe yapma yetkisinin gasbedildiğini ileri sürdü.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise dünya tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığını hatırlatarak, depremin ciddi bir ekonomik maliyetinin olduğunu, bunun da özel düzenlemeler getirdiğini belirtti.

11 ili etkileyen deprem sonrasında çok ciddi bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Uslu, bölgede 165 bin konteynerin kurulduğunu, kira yardımlarının yapıldığını ve kalıcı konutların inşa edildiğini anlattı.

"Akut dönem şimdi kendisini iyileşme dönemine bıraktı" diyen Uslu, depremzedelerin yurtlardan çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

-"Anayasal denetimden geçmiş bulunmakta"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra toplanan yardım paralarının sorulduğunu belirten Muş, "6 Şubat Merkezli depremler sonrasında yapılan yardım kampanyasında 5 Temmuz 2023 tarihine kadar 85 milyar 248 milyon 189 bin 877 lira nakit olarak yatırılmıştır. Türkiye Tek Yürek Kampanyası dışında da deprem bağışları yapılmıştır. Bu yardımlarda da 26 milyar 985 milyon 72 bin 139 lira bağışlanmıştır. Deprem kampanyalarında şu ana kadar toplam 112 milyar 233 milyon 262 bin 16 lira toplanmıştır. Deprem kampanyası hesaplarından depremzedelere hane başı ödeme, kira yardımı, taşınma, çadır, konteyner, gıda gibi alımlar için 38 milyar 230 milyon 575 bin 184 lira harcanmıştır. Şu anda deprem kampanya hesabında bulunan rakam 74 milyar 2 milyon 686 bin 832 lira civarındadır." sözlerini sarf etti.

Borçlanma ile ilgili 2017 ve 2020 yılına yönelik düzenlemelere ilişkin Anayasa Mahkemesine iptal davası açıldığını anımsatan Muş, "AYM söz konusu değişikliklerin Anayasaya aykırı olmadığını ve iptal kararının reddi yönünde karar vermiştir. Dolayısıyla yapılan düzenleme Anayasal denetimden geçmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerinin görüşmelerine geçildi.