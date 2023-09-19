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TKDK desteğiyle robotik sistemli süt tesisi kurarak elektriğini de üretmeye başladı

Konyalı ziraat mühendisi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kendi elektriğini de ürettiği robotik sistemli süt üretim tesisi kurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 11:36, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 11:38
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TKDK desteğiyle robotik sistemli süt tesisi kurarak elektriğini de üretmeye başladı

Anadolu Ajansının (AA) kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen yatırımları ele aldığı ve eylülde tamamlanması planlanan "Kırsalı Geliştiren Destekler" başlıklı dosya haberinin sekizinci bölümünde, AA muhabirleri TKDK desteğiyle robotik süt üretim işletmesi kuran Hasan Çekirdek ile görüştü.

Konya'nın Çumra ilçesinde 2019'da TKDK desteğiyle süt üreten tarımsal işletme tesisi işletmeye başlayan ziraat mühendisi Çekirdek, "TKDK'den aldığım destekle modern ve robotik sistemli bir süt sağım tesisi kurduk. Robotik sistemle işletmede hayvanları günde 5-6 defa sağabiliyoruz. Günün her saatinde sağım yapılabiliyor. Robotik sistemde süte kesinlikle temas olmuyor. Temas olmadan süt tanka ulaşıyor. Yüksek hijyenik bir ortam var." dedi.

Çekirdek, rengi bozuk olan sütlerin robotik sistem sayesinde tespit edilebildiğine işaret ederek, hayvanların süt verimliliğinin de sistem sayesinde kolaylıkla ölçülebildiğini anlattı.

Hayvanların sağlığının erken teşhis edilebildiğine dikkati çeken Çekirdek, hayvanların konforunda artış olduğu için süt veriminin de yüksek olduğunu aktardı.

- "Kendi elektriğimi üretiyorum"

Çekirdek, robotik sistemli işletmenin elektrik tüketimi için güneş paneli kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ahırlarımızın çatıları boş boş duruyordu. Çatılarımız güneş gören tarafa bakıyor. Robotik işletme olduğumuz için elektrik sarfiyatımız fazlaydı. Bunları birbirine nasıl denk getiririz diye düşünürken, TKDK'ye dosyamı hazırladım, verdim, onayını aldım. Aldığım destekle şu anda çatılarıma da güneş panelleri döşedim, hem kendi elektriğimi üretiyorum hem de fazla elektriğimi satıyorum."

Çalışanların rahat bir ortamda çalıştığına işaret eden Çekirdek, dokuz kişi istihdam ettiğini aktardı.

Çekirdek, tesiste 10 ton süt üretildiğini belirterek, tesisin toplam 4 bin 600 metrekarede kurulu olduğunu sözlerine ekledi.

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