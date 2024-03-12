Devlet memurlarının yeniden atanmasında bekleme süreleri

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler." hükmü, 95 inci maddesinde, "Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. hükmü, 96 ncı maddesinde, " Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." hükmü, 97 nci maddesinde ise, "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümler incelendiğinde, memurun çekilmesi ve çekilmiş sayılma halleri, memurun çekilmek istemesi halinde yerine gelecek kişiyi bekleme durumu, olağanüstü mazeretle çekilme halleri, çekilmede devir teslim yükümlülüğü, OHAL durumunda çekilme hali ve sonuçları hükme bağlanmıştır. Bu maddelerle bağlantılı olan anılan Kanunun 97 nci maddesi ise çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarını düzenlemiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

-Memur çekilmek istediğinde yerine atanan kişinin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam ettiğinde yerine atanan kişi bir aylık süre içinde gelmezse veya yerine bir vekil atanmazsa üst amirine haber vererek görevini bırakabilir. Bu durumda (usulüne uygun olarak çekilme) bekleme süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. 6 ay sonra ilgili Devlet memurluğuna yeniden atanabilecektir.

-İlgilinin üstüne haber verme usulünün yazılı olması gerekmektedir. Çünkü bu usül Devlet memurlarının genel haklarından olan müracaat hakkıyla ilişkilidir.

-1 yıllık bekleme süresine tabi olanlar ise, bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile çekilmek istemesi halinde yerine atanacak kişiyi beklemeyen veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam etmeyen kişilerdir.

-Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar: Başka yerdeki göreve atanmada belirli süre sonunda işe başlamayanlar (yol süresi+10 günlük ikinci süre), bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilenlerden sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar, görevin kesintisiz 10 gün terkedilmesi hali ve aylıksız izin süresinin bitimi veya mazeret sebebinin ortadan kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenlerdir. Bunlar da yeniden Devlet memurluğuna atanmak için 1 yıllık bekleme süresine tabidirler.

-Devir teslim yükümlülüklerine aykırı hareket edenler 3 yıl geçmeden Devlet memuru olamayacaklardır. Devir teslim işlemlerinin yazılı olarak yapılması ispat yükümlülüğü açısından uygun bir yöntem olacaktır.

-Öte yandan, savaş, seferberlik, OHAL ya da genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurlarının (yangın, sel, deprem, çığ vb.) amirlerince çekilme isteklerinin kabul edilmesi gerekmektedir. Ya da yerine atanacak kişi işe başlamalıdır. Yoksa bu yerlerdeki Devlet memurları bu usulleri izlemeden görevinden çekilirse hiçbir surette bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.