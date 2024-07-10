10 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, ardından NATO Atlantik Konseyi Devlet/Hükümet Başkanları Oturumu'na iştirak edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Washington)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ve Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek.

(Bosna Hersek)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dakar Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Senegal Türkiye Maarif Vakfı ve TİKA Dakar Ofisini ziyaret edecek, büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluşacak.

(Senegal)

2- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarruf tedbirlerine yönelik yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.

- Dışişleri Komisyonunda, Türkiye-Katar ve Türkiye-BM arasında imzalanan iki ayrı kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00/10.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünya Bankası Türkiye Enerji Dönüşümü Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve inşaat maliyet endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek.

(Washington)

2 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hattuşaş Ören Yeri Kazı Evi, Boğazkale Müzesi, Hattuşaş Ören Yeri, Alacahöyük Ören Yeri ve Çorum Valiliğini ziyaret edecek.

(Çorum/11.00/11.30/12.00/13.30/14.30)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ikinci finalist yarı final mücadelesiyle belli olacak. Hollanda ile İngiltere, BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Dortmund/22.00)

2- Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla Merkur Arena'da oynayacak.

(Graz/19.00)

3- Trabzonspor, Macaristan'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlık kampında bu ülke takımlarından Szeged Csanad ile karşılaşacak.

(Szeged/18.00)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra)