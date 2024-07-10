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Etimesgut Belediyesi'nden skandal karar: 15 Temmuz Etkinlikleri iptal edildi

Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz anma etkinliklerini iptal etti. Valilik ve Kaymakamlığın etkinlik düzenleyeceği gerekçesiyle alınan karar, AK Partili meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 11:25, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:51
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Etimesgut Belediyesi'nden skandal karar: 15 Temmuz Etkinlikleri iptal edildi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından destansı halk mücadelesinin 8. yılı anısına yurdun dört bir yanında çeşitli anma törenleri düzenlenecek. 251 vatandaşın şehit olduğu ve 2 bin 700'den fazla kişinin gazi olduğu bu önemli gün için hazırlıklar sürerken, Etimesgut Belediyesi'nden dikkat çeken bir karar geldi.

Belediye meclisinde sunulan 15 Temmuz etkinlik önerisi "Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı" mesajıyla reddedildi.

Valilik ve Kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceği gerekçesiyle alınan bu karar, özellikle AK Partili meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.

Belediye meclisinin kararında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur." ifadelerine yer verildi.

Bu karar, Komisyonların 28/06/2024 tarihli raporuyla desteklenerek meclisin görüşüne sunuldu.

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