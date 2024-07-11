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Köpek Uyutma Kurulu! Kanun teklifi imzaya açıldı

Sokak köpekleri düzenlemesi bitti: Kapsamı daraltılan "uyutmaya" belediyelerde oluşturulacak kurul karar verecek. Köpek toplamayan başkana 3 yıl hapis, köpeği sokağa terk edene 60 bin lira ceza var. İki yılda sokakta başıboş köpek kalmayacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 07:35, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 07:22
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Köpek Uyutma Kurulu! Kanun teklifi imzaya açıldı

AK Parti, sokakları terörize eden başıboş köpeklerle ilgili kanun teklifini tamamladı. Meclis grubunda vekillerin bilgilendirildiği teklif imzaya açıldı.

Buna göre, daha önceki taslakta yer alan uyutma maddesinin kapsamı daraltıldı. Buna göre, barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını öngören maddede sorumluluk yerel yönetimlere veriliyor. Kuduz tehlikesi olan, hastalıklı, saldırgan sokaklarda sürüler halinde dolaşan başıboş köpekler barınaklara alınacak, uyutulup uyutulmayacağına belediyeler nezdinde, veteriner hekimlerden oluşacak bir kurul karar verecek. Uyutulması gerekmeyen başıboş köpekler, sokaklardan toplandıktan sonra, kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak yeniden sokağa salınmayacaklar, bakımları barınaklarda yapılacak.

Bu konuda, yerel yönetimlere iki yıllık süre tanınacak. Bu süre içinde barınaklarını yapıp, sorumluluk bölgelerindeki başıboş köpekleri toplayacaklar. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla hapis cezası verilecek. Bu suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybetmiş sayılacak.

Ayrıca, sokak hayvanlarını kendi bölgelerinden toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezaları da artırılacak. Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak. Bu pay başka harcamalar için kullanılmayacak, yapılan denetimlerde başıboş sokak köpekleri için ayrılan payı başka amaçlar için kullanan belediye başkanlarına da ceza verilecek.

Ayrıca evcil hayvanını sokağa atana veya yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira ceza verilecek, bir daha hayvan sahiplenmesi de mümkün olmayacak.

YENİDEN SOKAĞA BIRAKILMAYACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklif ile ilgili şunları söyledi: Şu anda, sokaktan alınan bir hayvan, kısırlaştırılıp, aşılanıp sokağa bırakılıyordu. Yeni teklifte şimdi bu uygulamaya son veriliyor. Barınaklarda bakılacaklar. Rehabilite edilemeyen, saldırgan, hastalıklı, kuduz riski olan, sahiplenme imkanı olmayan hayvanlara uyutma uygulanacak. Belediyeler, barınaklar ve başıboş hayvanların rehabilitasyonu için bütçelerinden pay ayırmak zorunda olacak. Yapmayanlara da denetim yapılacak, ceza verilecek. İhmal edenlere hapis cezası verilecek. Bu konuda kim sorumluysa, ceza verilecek.

YÜCEL KAYAOĞLU

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