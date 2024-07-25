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Sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı

Anadolu Üniversitesi hayata geçirdiği İkinci Üniversite Programları ile kariyerinde yükselmek, merak ettiği bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere giriş sınavı olmadan ikinci bir üniversiteden mezun olma fırsatı sunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 11:04, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:10
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Sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı

İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor. Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite mezunları Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) üzerinden diploma eki (Diploma Supplement) alabiliyor. Yine mezunlar, diplomalarını dijital olarak ve karekod içerecek şekilde dünyanın her yerinde her an ulaşılabilir biçimde de alabiliyorlar. 2024-2025 Öğretim yılı İkinci Üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 16 Temmuz Salı günü başladı ve 18 Ekim Cuma günü sona erecek.

İkinci Üniversite, 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor

Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan eğitimde 40 yılı aşan tecrübesi öğrencilere Kültürel Miras ve Turizm Yönetiminden Aşçılığa, Felsefeden Havacılık Yönetimine kadar 39 ön lisans ve 21 lisans programı programında okuma fırsatı sunuyor.

30 bin üzerinde ders malzemesine ücretsiz erişim

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine Anadolum e-Kampüs Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders kitabından konu anlatım videosuna infografikten etkileşimli içerik ve alıştırma sorularına kadar her ders için onlarca farklı ders malzemesi sunuyor. Üstelik her ders için haftalık olarak gerçekleştirilen canlı ders etkinliği ile de etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunuluyor. Öğretim sürecinde öğrenciler 9 farklı Çevrim içi Öğrenci Topluluğu ile nitelikli zaman geçirebiliyor ve Dijital Ders Platformu ile ilgi duyduğu 1046 derse ait 30 bin üzerinde ders malzemesine ücretsiz olarak erişebiliyor.

Online kayıt ve öğrencilik işlemleri

İkinci Üniversite öğrencileri, öğrencilik işlemlerinin tamamını online olarak gerçekleştirebileceği gibi 81 ilde bulunan Açıköğretim Fakültesi Bürolarında da destek alabiliyor. Öğrenciler, sınavlarına 81 ildeki 110 sınav merkezinden birinde ya da 42 ülkedeki istediği bir sınav merkezinde girebiliyor.

Kayıt işlemleri de online olarak gerçekleştiriliyor İkinci Üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması yeterli oluyor. İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi veren çağrı sisteminden ve http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabiliyor.

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