MEB; Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezleri'nin açılış ve çalışma şartlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Müdürlüğünün 22.08.2024 tarih ve 112346272 sayılı yazılarında aşagıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb)bendine sosyal etkinlik merkezleri eklenmiştir. Aynı bentte sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri "Ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapıldığı özel öğretim kurumlarını" şeklinde tanımlanmıştır. Bakanlığımız iletişim kanallarından yapılan başvurulardan ve resmi olarak iletilen görüş yazılarından bu kuramların iş ve işlemleri ile ilgili tereddütlerin olduğu, kurum açılış işlemlerinde akademik gelişim çalışmaları için program onay tarih ve sayısının arandığı bu nedenle kurum açılış işlemlerinde çeşitli problemler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

1. Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin 27/A maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Derslik: Akademik gelişim çalışmaları için ihtiyaca göre oluşturulur. Her bir derslik en az 20 m2 büyüklükte olur. Bir dersliğe 18 öğrenciden fazla kontenjan verilmez. Kurum kontenjanı akademik gelişim çalışmalarının yapıldığı derslikler dikkate alınarak hesaplanır. Öğrencilerin devam ettikleri akademik gelişim çalışmalarına ilişkin bilgiler ilgili modüllere işlenir." hükmü doğrultusunda akademik gelişim çalışmaları için derslik oluşturulması zorunludur.

2.Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde öğrencilerin öğrenim seviyelerine uygun haftalık ders çizelgeleri dikkate alınarak, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ve akademik gelişimlerini destekleyecek mahiyette akademik gelişim çalışmaları yapılır.

3.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46'ncı maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan "Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezleri Program Tablosu'nda(EK-16) belirtilen program gruplarından en az üç tanesi uygulanır." hükmü doğrultusunda kurum açılışlarında en az üç program eklenecektir. Kurum açılış dosyasında yalnızca Ek-16'da yer alan öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı yer alacaktır.

4.Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin 27/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "c)> Uygulama dersliği: Yönetmelik EK-16 tabloda yer alan program gruplarından seçilecek en az üç grup için en az birer derslik bulunur. Bu derslikler uygulanan öğretim programının gerektirdiği araç gereçle donatılır. Her bir derslik en az 20 m2 büyüklükte olur. Bir dersliğe 18 öğrenciden fazla kontenjan verilmez. Bu dersliklerde akademik gelişim çalışmaları yapılmaz. Akademik gelişim çalışmalarına devam eden öğrencilerin en az bir programa devam etmesi zorunludur. Öğrencilerin devam ettikleri programlara ilişkin bilgiler ilgili modüllere işlenir." hükmü doğrultusunda uygulanacak her program grubu için en az birer derslik oluşturulacaktır. Bu dersliklerin kontenjanı bina kontenjanı belirlerken dikkate alınmayacaktır.

5.Kurum tarafından uygulanan öğretim programlarında uygulama eğitimlerinin bulunması ve bu eğitimlerin program içeriği gereği uygulama dersliklerinde yapılamaması durumunda standartlara uygun en az 3 adet uygulama dersliğinin kurum tarafından hazırlanmış olması şartıyla, taraflar arasında imzalanmış en az 3 yıllık noter onaylı protokol kapsamında uygulama eğitimleri kurum/kuruluş/işletmelere ait alanlarda il milli eğitim müdürlüklerinin onayıyla yapılabilecektir.

6.Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde kurucu/kurucu temsilcilerinde mezuniyet şartı aranmamaktadır.

7.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan " h) Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde; 1) Kurum müdürü, 2) Rehber öğretmen/psikolojik danışman, 3) Uygulanan programa uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, 4) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir." hükmü doğrultusunda kurumlarda akademik gelişim çalışmalarında eğitim vermek üzere öğrencilerin öğrenim seviyelerine uygun haftalık ders çizelgeleri dikkate alınarak öğretmen ve/veya uzman öğretici; Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezleri Program Tablosu'nda yer alan öğretim programlarında eğitim vermek üzere öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici görevlendirilir.

8.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 30'uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Kurumlara müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde; öğretmen olarak atama şartlarını taşımak veya sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerine en az lisans düzeyinde uzman öğretici olarak atanma şartlarını taşımak." hükümleri doğrultusunda bu kurumlarda görevlendirilecek kurum müdüründen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kararında yer alan öğretmenlik şartlarını taşıdığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğin Ek-16'da yer alan öğretim programlarına veya akademik gelişimlerine destek sağlayacak akademik gelişim çalışmalarına en az lisans düzeyinde uzman öğretici olarak atanma şartlarını taşıdığına dair belge istenir.

9.Kurum açılış işlemleri için MEBBİS Alt Program Ekleme bölümünden "Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi Akademik Destek 5. Sınıf ", "Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi Akademik Destek 6. Sınıf', "Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi Akademik Destek 7. Sınıf ", "Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi Akademik Destek 8. Sınıf " ibarelerinden en az birisi seçilecektir. Onaylanmış bir program uygulanmayacağından program onay tarih ve sayısı girilmeyecektir.

