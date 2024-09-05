5 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacak.

(Ankara/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Düzce/16.00/17.00/18.00)

2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜBİTAK Gemisi ile Körfez'deki incelemelere ve İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/11.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Orta Vadeli Program'ın (2025-2027) tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/09.00)

2 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyarette bulunacak.

(Üsküp)

2 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/16.00/20.30)

2 - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek, milli sporcular 10 branşta madalya mücadelesi verecek.

(Paris/10.30-21.30)

3 - A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Milliler, çalışmanın ardından Galler'e gidecek.

(İstanbul/10.45/15.00)

4 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, Galler maçının oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Cardiff/22.00)

5 - Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy ve bir futbolcusu, Cardiff City Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında Türkiye maçına ilişkin soruları cevaplayacak, ev sahibi ekip son çalışmasını da statta yapacak.

(Cardiff/18.00/19.30)