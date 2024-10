İstifa sonrası 1259 gün işçi olarak çalışma intibak işleminde uygulanır mı?

Soru : 18.07.1979 tarihi doğumluyum. SSK çalışma sürelerim 10/08/1998-08/09/1998 tarihleri arasında 28 gün Askerlik tarihim 21/08/1999-21/02/2001 borçlanma yapmadım Uzman Çavuş rütbesi ile 03/03/2003-31/12/2014 3928 gün Fiili hizmet süresi zammı 1078 gün

Memur olarak çalışamayacağım için 9000 gün prim sayısı dolduramayacağı Kısmi Emeklilik Hakkını elde ettim fakat 61 yaşımı doldurduğum da maaşa bağlanabiliyorum. O yüzden 4A kapsamında 1261 gün çalışıp bu kanuna göre emekli olmayı düşünüyorum. Eyt kanunundan yararlanabiliyorum.

Soru-1 4A kapsamında 1259 çalışıp ayrılsam son 7 yıl hizmet süremde Emekli Sandığı Hizmetim fazla olacak. O zaman bu 1259 süresi derece kadememe (5/2 şuan) etkisi olacak mı?

Yeşil pasaport için 3.dereceye düşmem lazım.

Soru-2 4A kapsamında 1261 gün çalışırsam 4A kapsamından emekli olacağım. O zaman Uzman Çavuş olarak hak ettiğim fiili hizmet sürem iptal mi olacak

Cevap verirseniz sevinirim kolay gelsin

Detaylar/Değerlendirmeler/Genel Bilgiler:



1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışma hayatındaki hizmetlerin bütünleşmesi nasıl olmaktadır:

2008 yılı Ekim ayından önce hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıllık hizmetin (1260 günün) önemi bulunur. Son 7 yıllık hizmet süresi kişinin hangi statüde emekli aylığı bağlanacağının tespitini yapar. Bu tespite göre;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan statü esas alınır. 2 statüde, yani işçi ve memur olarak çalışmaları olan kişi son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 gün ve daha fazla hizmet hangi statüde geçmişse kişi bir tercihte bulunamaz ve o statüden emekli olmak durumundadır.

- Şayet son yedi yıllık hizmetleri içerisinde 3 statüde, yani işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olan kişinin yine son yedi yıl içerisinde bu üç statüden hangisi fazla ise o statüden emekli olabilir, eşit olması halinde ise son statüsü esas alınır.

A) Fiili hizmet süresi zammı/Yıpranma payı:



Fiili hizmet süresi zammı konusu 5434 sayılı Kanun Madde 32 ve 33 hükümlerinde açıklanmıştır ve bu süreler fiili hizmet sürelerine ayrıca eklenen süreler olmaktadır. Genel olarak da her yıl için 2 ay, 3 ay gibi belirlenmiştir. Yine, 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmü de aynı şekildedir.



Yıpranma payının;



1- Hizmet süresine etkisi:

Bu süreler normal çalışma sürelerine eklenen ve normal çalışma süresi olarak değerlendirilen süreler olmaktadır. Dolayısıyla emeklilik için aranılan hizmet sürelerine eklenir ve bu surette emeklilik hizmet şartının yerine getirilmesine katkı sağlar.



2- Hizmet bütünleşmesinde dikkate alınması:

Fiili hizmet süresi zammı olan bir memur, istifa edip SSK. veya Bağ-Kur lu olarak göreve devam etmek isterse, bu memurun fiili hizmet süresi zammı da kendi hizmet süresiyle beraber SSK. veya Bağ-Kur hizmet süreleriyle bütünleşir, ancak fiili hizmet süresi zammına ait süre kısmı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan 2829 sayılı Kanuna göre son 7 yıl içerisindeki hizmet fazlalığı hesabına katkı sağlamaz.



3- İntibak işlemine etkisi:

Memurun intibakında, yani derece ve kademelerine olumlu bir etkisi bulunmaz, üst görevlere atanma hizmet süresinde uygulanmaz.



4- Emekli aylıklarına etkisi:

Yıpranma payı hizmet süresini artırdığından emekli aylık oranı da hizmet süresine orantılı olarak yükselir. Fiili hizmet süresi zammı da normal çalışılmış olan fiili hizmet gibi değerlendirilir. Yani çalışılmış bir süre olarak kabul edilir. Bu süre ile fiilen çalışılan sürelerin toplamı üzerinden emekli aylığı hesaplanır. Memurlar için avantajlı bir durumdur.



5- Bu süreler kazanılmış hak mıdır?

Hizmet bütünleşmesinde de bu süreler dikkate alınmaktadır. Yani, memur iken kazanılan fiili hizmet süresi zamları ister istifa ettikten sonra işçi olarak çalışanların bu süreleri de hizmetlerle birlikte bütünleştirilmektedir. İsterse fiili hizmet süresi zammı olan bir görevden olmayan bir göreve geçme halinde de bu süreler kazanılmış bir hizmet süresi olduğundan yok sayılmamaktadır. Özetle, yıpranma payı, hak kazanılmış bir hizmet süresidir. Hiçbir suretle bu süre silinmez ve emeklilik işlemlerinde dikkate alınır.



B) İstifa sonrası çalışmalar memurun intibak işlemine yansır mı?

Memurların intibak işlemlerinin yapılması için memur olarak görev yapma şartı bulunur. Memurluktan ayrıldıktan sonra işçi veya esnaf olarak çalışmalar her ne kadar hizmet bütünleşmesinde uygulansa da memurun ayrıldığı tarihteki intibak işlemini değiştirmez. Bu intibak işleminin yapılması için bu çalışmalar sonrası yine memur olarak göreve başlanılması gerekir.

Esasen, memurların kazanılmış hak aylık derecelerini etkileyen çalışmalar kanunlarla belirlenmiştir, dolayısıyla da her işçi veya esnaf olarak çalışma memurun kazanılmış hak aylık derecesini değiştirmez. Bu konularda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

C) Yeşil Pasaport konusu:

5682 sayılı Kanun Madde 14 hükmü yeşil pasaporta hak kazanabilmek için memur olarak görevde iken mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü derecelerde bulunmak gerektiğini belirlemiştir.



Açıklamalarımız bağlamında sizin için sorularınıza verilecek değerlendirmelerimiz şöyledir:



Soru-1 4A kapsamında 1259 çalışıp ayrılsam son 7 yıl hizmet süremde Emekli Sandığı Hizmetim fazla olacak. O zaman bu 1259 süresi derece kadememe (5/2 şuan) etkisi olacak mı?

Yeşil pasaport için 3.dereceye düşmem lazım.

Cevap 1- Memurluktan ayrılırken kazanmış olduğunuz derece ve kademenizin (belirtmiş olduğunuz 5/2) istifa sonrası 1259 gün işçi olarak çalışmanız halinde de değişmeyeceğini değerlendirmekteyiz. Yani 1259 gün çalışıp yine memurluk statüsünden emekli olmak isteseniz de emeklilik işlemlerinizde 1259 gün bütünleşir, ancak derece ve kademeniz değişmez.



Soru-2 4A kapsamında 1261 gün çalışırsam 4A kapsamından emekli olacağım. O zaman Uzman Çavuş olarak hak ettiğim fiili hizmet sürem iptal mi olacak

Cevap 2- Memurluktan ayrıldıktan sonra 1261 gün işçi olarak çalışmanız durumunda memurluk hizmetleriniz hizmet bütünleşmesinde dikkate alınırken, bu hizmet bütünleşmesi yapılırken de uzman çavuşlukta kazandığınız yıpranma paylarınızın tamamı da dikkate alınması gerektiğini, değerlendirmekteyiz.