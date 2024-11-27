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'Harezmi Eğitim Modeli' çalışmalarında görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Harezmi Eğitim Modeli" çalışmalarında görevlendirilen öğretmenlere, bu görevleri karşılığında ders dışı eğitim çalışması kapsamında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 00:10, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:00
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'Harezmi Eğitim Modeli' çalışmalarında görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17'nci maddesinde; "Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığımda gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başıma I saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini (Toplu Sözleşme gereğince %6 olarak uygulanmaktadır.) geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır..." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm doğrultusunda ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yürütülecek etkinlik alanları, bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar ise Milli Eğitim Bakanlığının 19.08.2010 tarihli ve 2010/49 sayılı Genelge eki Esaslarda belirlenmiştir.

Anılan Genelgenin 4. maddesinde; "Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında ne tür etkinlikler yürütüleceği: ekte bulunan 'Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar'da konu başlıkları belirlenen alanlar içerisinde kalmak kaydıyla, yürütülecek etkinliğin öğrencilerin eğitimine sağlayacağı katkı, alan dışındaki öğretmenlerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından almış oldukları belgeli eğitimlerinin bu etkinlikleri yürütmelerinde yeterli olup olmadığı ile etkinliklerin öğretmenlerin ilgili müfredat kapsamında yürütmek durumunda oldukları asli görevleri arasında bulunmaması gibi hususların tümü birlikte göz önüne alınarak, eğitim-öğretimin doğrudan uygulayıcısı olan okul müdürlüklerinin teklifi üzerine ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlükleri, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinin takdirinde bulunmaktadır." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 07.06.2024 tarih ve 104075538 sayılı görüş yazısında; "Görüleceği üzere Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, söz konusu ekinde bulunan "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar"da konu başlıkları belirlenen etkinlik alanları ile sınırlı olarak ders dışı eğitim çalışması yapılabilmektedir.

Bu itibarla, ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yürütülecek etkinlik alanları arasında bulunmadığı açık olan "Harezmi Eğitim Modeli" çalışmalarında görevlendirilen öğretmenlerin, bu görevleri karşılığında ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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