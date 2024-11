Özgür Özel, tutuklu Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti

Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Özer'i ziyaretinin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özer'in, başlattığı hizmetlerin görevden uzaklaştırılması üzerine durdurulduğunu söyleyen Özel, "Özer, 'Esenyurt'un hizmete ihtiyacı var. Esenyurt'ta iki kişiden biri hizmet edeyim diye beni seçti. Bunlar nasıl olur inanamıyorum' dedi. Seçilmiş belediye başkanımıza yapılan bu muameleyi kabul etmiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Ahmet Özer suçsuzdur." ifadesini kullandı.

Ahmet Özer'in dosyasında gizlilik kararı olmasına rağmen basına bilgi aktarımı yapıldığını savunan Özel, Özer hakkındaki iddianamenin gecikmesi halinde hukuki ve siyasi yönden daha aktif ve etkin yollarla mücadele edeceklerini dile getirdi.

Özgür Özel, Özer'in aylık tutukluluk incelemesi için savunma hazırlayarak cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktığını, ancak savunması alınmadan tutukluluğunun devamına karar verildiğini ileri sürdü.

- Osman Yalçın hakkındaki gözaltı kararı

Ahmet Özer'in başkanlığı döneminde Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı verilmesi ve firari durumda olmasıyla ilgili soru üzerine Özel, "Esenyurt'ta operasyona devam etmek ve Ahmet Özer üzerinden yaratamadıkları algı için yeni bir algı yaratmaya çalışıyorlarsa onu bilmem. Bu tür durumlarda delilleri ortaya koyacaklar, şeffaflıkla hepimiz göreceğiz. Savunan kendini savunacak, suçlayan görevini yapacak, mahkeme karar verecek ama kamuoyu tatmin olacak. Özer'in yaşadığı süreçten tatmin olan var mı da şu anda başlatılan bu süreci hukuki görebilmek olsun. Bu süreçlerin tamamı AK Parti ve MHP'nin yol haritasına uygun siyasi süreçlerin parçalarıdır." yanıtını verdi.

Özel, Milli Savunma Üniversitesinin hazırladığı bir kitapçıkta Türkçenin konuşulduğu coğrafyalarda Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunun gösterilmediği iddialarına ilişkin, "Türkçe'nin konuşulduğu yerlere doğu ve güneydoğuyu koymamak nasıl bir bölücü aklın ürünüdür? Bunu herhangi birisi yapsa sabah 04.30'da kapısına gidip gözaltına alırlar. Örneğin o harita Ahmet Özer'in masasının üzerinde bulunsa şimdi tutuklama gerekçesi diye gösterirlerdi." diye konuştu.

Özgür Özel, son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin belediyeye gönderdiği kreş sayıları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milli Eğitim Bakanı çok şeyden yoksun ama en çok şuurdan yoksun. Daha geçen gün 'Kreş bizim görev alanımız değil, biz kreşleri ne yapalım' diyordu. Şimdi versinler biz işletelim demeye başlamış. Çok lazımsa aç her mahalleye bir kreş, elinden tutan mı var? Her mahalleye bir kreş aç, çok memnun oluruz. Hatta Türkiye'de her mahalleye bir kreş açsınlar, biz bizim kreşleri de verelim onlara ama şu anda kreş işletecek adama değil kreş açacak bir yiğide, kreş açacak bir hükümete ihtiyaç var."

Özel, dün Dünya Robot Olimpiyatları için İzmir'de olduklarını, Suriyeli 3 çocuğun vize alamadığı için yarışmaya gelemediğini öğrendiğini belirterek, "Bu çocuklar ellerinde robotları, gözlerinde gözlükleriyle usulüne uygun geldikleri için Türkiye'ye sokulmamışlar. Yalınayak yürüyüp sınırdan geçse gelebilirlerdi halbuki. 3,5 milyonu sokuyorlar 3 tane program yapan, robot tasarlayan çocuğu sokmamışlar. Memleket gerçekten trajikomik, distopik romana döndü." dedi.

Açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve partililer de Özel'e eşlik etti.