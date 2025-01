Bütün yollar huzura doğru! Terör örgütü PKK ya bitecek ya bitirilecek

PKK elebaşı Öcalan'la yapılan ilk görüşmeden sonra siyasi parti turlarını tamamlayan DEM Parti heyeti, İmralı'ya ikinci ziyarete hazırlanıyor. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, ocak ayının ilk haftası başladığı siyasi parti turlarını geçtiğimiz hafta tamamlamıştı. Heyet, cumartesi günü Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı, dün de Kocaeli Kandıra Cezaevinde kalan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile Leyla Güven'i ziyaret etti.

SÜREÇ NETLEŞİYOR

Demirtaş'ı ziyareti sonrasında "Büyük bir moralle ayrılıyoruz" açıklamasında bulunan heyetin bu hafta İmralı'ya ikinci ziyareti yapması bekleniyor. Öcalan'ın ikinci ziyaret ya da üçüncü ziyaret sonrası daha somut açıklamalar yapacağı konuşuluyor. Terörist başının, Kandil ve Suriye'deki sözde yöneticilere seslenerek "Özerklik-federasyon" taleplerinden vazgeçilmesini isteyeceği, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini ve sözde örgüt yöneticilerinin Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yapacağı da beklentiler arasında.

ERDOĞAN'DAN NOKTA

Öte yandan hafta sonu MHP'nin sosyal medya hesaplarından "Barışla herkes kazanır" paylaşımları yapılarak sürece tam destek bir kez daha yineledi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Diyarbakır'da yaptığı tarihi konuşmada "Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi. Bu, Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu değildir. Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur" sözleriyle, bazı kesimler tarafından dile getirilen 'sürece açık destek vermediği' yönündeki iddialara son noktayı koydu.

HER YERDE BİTECEK

Süreç ile alakalı bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum X hesabından yaptığı paylaşımda "Terörün sona ermesine yönelik devlet inisiyatifi çok nettir: Terör her anlamda ve her mecrada devamlı surette sonlandırılacaktır. Bunun hiçbir farklı konuyla ilişkisi yoktur. Bunun için bir müzakere ve pazarlık söz konusu değildir. Terörü sona erdirmek için mutabakat aramak, komisyon kurmak, yasama yetkisine atıf yapmak abestir. Bunlar işi yokuşa sürmektir. Devlet; terörün eylemine, diline, vesayetine, örgütüne her yerde ve her hal ve şartta son verecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Emrah Özcan