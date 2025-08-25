YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti'nin, bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bir kez daha İmralı Adası'na gitmesi bekleniyor.

Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 13:35, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 13:35
DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

Meclis'te Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" bu hafta yine toplanacak.

Komisyon kurulduğundan beri İmralı ziyaretleri yapılmıyordu, DEM Parti'den konuya ilişkin zaman zaman eleştiriler geliyordu.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin bu hafta İmralı'ya gitmesi bekleniyor. En son görüşme 25 Temmuz'da gerçekleşmişti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşecek. Görüşmenin çarşamba veya perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde en somut adım 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılmıştı. 30 PKK'lı silahlarını yakmıştı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da bulunuyordu.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

ÖCALAN'LA 4,5 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.

Bir gün sonra İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk." denilmişti.

Heyet, bu görüşmenin ardından İmralı'da bir dizi görüşme daha yaptı.

27 ŞUBAT'TA ÖCALAN'IN MEKTUBU OKUNDU

Şubat ayının sonuna gelindiğinde ise terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu İstanbul'da bir otelde okundu.

Öcalan mektubunda terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı


