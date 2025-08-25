Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası

Ankara-Niğde Otoyolu'nda direksiyon başına geçen Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otoyolda otomobil kullanırken çekilen görüntüsünü yayımladı. Ardından bir başka paylaşım yapan Uraloğlu, hız sınırını geçtiğini belirterek, "Ankara-Niğde Otoyolu'nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Bakan, paylaşımında kendisine kesilen trafik cezasının tutanağını da yayımladı.