Memur zammı bu hafta belli olacak

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme süreci bu hafta tamamlanacak. Kamu görevlileri hakem kurulu 31 Ağustos'a kadar kararını açıklayacak. Süreç sonunda 6,5 milyon memur ve emeklisinin 2026-2027 toplu sözleşme zam oranı belli olacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 07:39, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 07:40
Memur zammı bu hafta belli olacak

Memur zammında takvim işliyor. 11 hizmet kolunda uzlaşı sağlandı.

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin zam oranı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararının ardından belli olacak.

Hükümet son teklifinde memura 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermişti. 2027 yılı için sunulan teklif ise yüzde 4 artı 4 oldu. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış için ek teklifte bulunuldu.

Hakem Kurulu oy çokluğuyla karar alacak

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.

