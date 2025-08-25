Araca düzenlenen silahlı saldırıda baba ve 11 yaşındaki oğlu öldü

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde araca düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde baba M.K. (33) ile oğlu S.K'nin (11) içerisinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polisin, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma kapsamında, Çatalhüyük Mahallesi'nde olayda kullanıldığı değerlendirilen otomobil terk edilmiş olarak bulundu.

Araçta yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı düşünülen tabanca ele geçirildi.

M.K'nin, 3 kızının bulunduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Cenazeler, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Niğde'ye gönderilecek.